Emigración: Desde 2009, medio millón de personas se marcharon de Galicia [gal]

Las cifras publicadas este jueves por el Instituto Nacional de Estadística señalan que en 2024 más de 36.000 personas abandonaron el país con destino la otros territorios del Estado y del continente europeo. En conjunto, desde 2009 marcharon hasta 487.297 gallegos y gallegas.
Ya no solo es que haya que salir a la calle a protestar. Hay que perseguir y juzgar a los responsables de esta situación anticonstitucional.
Unos colegas se compraron vivienda en Coruña hace unos 8 años y más que doblado el precio y anda por 400 mil €