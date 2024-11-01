edición general
Emigración: Desde 2009, medio millón de personas se marcharon de Galicia [gal]

Las cifras publicadas este jueves por el Instituto Nacional de Estadística señalan que en 2024 más de 36.000 personas abandonaron el país con destino la otros territorios del Estado y del continente europeo. En conjunto, desde 2009 marcharon hasta 487.297 gallegos y gallegas.

y eso no ha evitado que la vivienda en Galicia subiera más que las tarifas de Trump
#1 Lo de la vivienda es un robo. Un atraco y el resultado de oscuras presiones. Vivo en un pueblo de Galicia. El piso dónde vivo lo empecé alquilando hace 8 años por 350 euros. Hace tres años me lo vendieron por 75k. Esta semana mis vecinos me han dicho que el piso de encima del mío, que es igual: 2 habitaciones, salón, cocina , 1 baño y 62 m² , se vende por 250.000 euros. Un puto cuarto de kilo por un piso a media hora de A Coruña. Entonces me he puesto a preguntar a los vecinos que viven de alquiler cuanto pagan y está entre los 600 y 650 euros al mes por pisos de 42 y 62 m² en a tomar por culo.


Ya no solo es que haya que salir a la calle a protestar. Hay que perseguir y juzgar a los responsables de esta situación anticonstitucional.
#3 es impresionante. Yo voy por la calle y me pregunto cómo la gente se puede permitir comprar vivienda. Precios europeos, sueldos gallegos

Unos colegas se compraron vivienda en Coruña hace unos 8 años y más que doblado el precio y anda por 400 mil €
#1 solo sube donde la gente quiere vivir. si te vas al medio de la nada sigue siendo asequible.
Debe de haber más hijos y nietos de gallegos desparramados por el mundo que en Galicia.
