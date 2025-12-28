·
Emergencias pide precaución por las lluvias y advierte de algunos desbordamientos en Alicante
La delegada del Gobierno recuerda que va a llover en las cabeceras de los cauces, por lo que habrá que estar pendientes de las crecidas de ramblas y barrancos
|
etiquetas
:
dana
,
valencia
,
alicante
,
comunidad valenciana
,
inundaciones
,
clima
#2
Alcalino
Recordemos que Feijoo no está informado en tiempo real porque no quiere
2
K
25
#4
Pertinax
#3
Basado el la norma anterior que decía que: «El autobombo está permitido si se ejerce con moderación, buen gusto y acompañado de participación activa». A partir de esta actualización, se sancionará a quien emita un voto “spam” a los envíos de usuarios que cuenten con un karma de 7 o mayor, siempre que sus 5 envíos anteriores provengan de fuentes distintas a la del envío denunciado.
Para los usuarios con menos de karma 7, se podrá emitir el voto “spam” sin la restricción de la diversidad de fuentes, siempre que no se evidencie que dicho voto se utiliza como herramienta de acoso o persecución personal.
www.meneame.net/normas-comunidad/
0
K
18
#1
Pertinax
Spam.
www.meneame.net/user/NPCMeneaMePersigue/history
0
K
18
#3
TheGreatDoc
#1
Por qué es SPAM si puedo preguntar? Del mismo enlace que pasas, veo noticias de diversos medios.
0
K
6
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
