Emergencia habitacional: el alquiler absorbe hasta el 87% del salario en Dénia mientras en Xàbia o Calp hay 300 viviendas vacías por cada VPO

El sindicato CC OO alerta en un exhaustivo informe de los nocivos efectos de una situación que se agrava con la proliferación de pisos turísticos.

Andreham #1 Andreham
No puede ser que haya gente trabajando en esas ciudades que no pueda permitirse el alquiler.

Algo falla o algo está apunto de tambalearse y derrumbarse.
Doisneau #2 Doisneau
#1 Es lo que tiene la falta de regulacion, mezclada con estupidez, cortoplacismo y avaricia de todas las partes implivadas del sector privado, caseros que cobran lo maximo posible, empresarios que pagan lo minimo posible, con tan pocas luces que se estan autodestruyendo.
