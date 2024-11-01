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La Embajada de EE.UU. en Madrid y el Consulado en Barcelona advierten sobre manifestaciones para mañana día 14 de Marzo

"La Embajada de Estados Unidos en Madrid y el Consulado General en Barcelona están al tanto de las manifestaciones previstas en toda España el 14 de marzo de 2026, relacionadas con los recientes acontecimientos en Oriente Medio. Es posible que se produzcan manifestaciones espontáneas adicionales en los próximos días. Incluso las manifestaciones con intención pacífica pueden tornarse violentas y escalar rápidamente."

| etiquetas: embajada , eeuu , madrid , barcelona , manifestaciones
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8 comentarios
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cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
Por quién nos toman estos putos americanos. Que los que van bombardeando y matando niñas son ellos.
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cocolisto #3 cocolisto
PNi me había enterado de las manis de mañana. Gracias embajada, haced el trabajo completo y señalar donde son.
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cocolisto #5 cocolisto
#3 Quería decir "pues no me había enterado"...
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alafia #1 alafia
Medidas a tomar

* Evite manifestaciones y aglomeraciones.

* Consulte los medios locales para obtener noticias de última hora. Esté preparado para modificar sus planes.

* Manténgase alerta a su entorno y a posibles amenazas.

* Mantenga un perfil bajo.

* Revise sus planes de seguridad personal.
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StuartMcNight #6 StuartMcNight
Estás alertas son habituales y ocurren todo el tiempo.

Yo viajo por trabajo de forma constante y mi empresa paga un servicio que conecta a este tipo de anuncios de los consulados de forma automática y me manda de todos aquellos donde tengo destino / origen.

Prácticamente cada manifestación medianamente política que se prevé de magnitud en España me toca el listado de recomendaciones que pasa #1.

Como dirían los gringos… pinta a “nothingburger”.
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#7 alamajar
#6 Hola. Podría preguntarte por el servicio ese que citas?
Gracias
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Elbaronrojo #8 Elbaronrojo
El catorce de marzo es el día de las matemáticas, día de Pi, día de Albert Einstein, día mundial de los ríos, día internacional de la endometriosis, día internacional de la incontinencia urinaria y día de indasec, día europeo para la prevención del riesgo cardiovascular, día internacional de los superdotados intelectuales, día internacional de hacer una pregunta y además ese día celebran su santo los que se llaman: Matilde, Afrodisio, Alejandro, Arnaldo, Eutiquio, Eva, Evelina, Florentina, Frontón e Inocencio.
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CharlesBrowson #4 CharlesBrowson
Suerte con eso de que un yankee mantenga un perfil bajo xD xD xD xD
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menéame