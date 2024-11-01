La Embajada de EE.UU. en Madrid y el Consulado en Barcelona advierten sobre manifestaciones para mañana día 14 de Marzo

"La Embajada de Estados Unidos en Madrid y el Consulado General en Barcelona están al tanto de las manifestaciones previstas en toda España el 14 de marzo de 2026, relacionadas con los recientes acontecimientos en Oriente Medio. Es posible que se produzcan manifestaciones espontáneas adicionales en los próximos días. Incluso las manifestaciones con intención pacífica pueden tornarse violentas y escalar rápidamente."
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* Evite manifestaciones y aglomeraciones.
* Consulte los medios locales para obtener noticias de última hora. Esté preparado para modificar sus planes.
* Manténgase alerta a su entorno y a posibles amenazas.
* Mantenga un perfil bajo.
* Revise sus planes de seguridad personal.
Yo viajo por trabajo de forma constante y mi empresa paga un servicio que conecta a este tipo de anuncios de los consulados de forma automática y me manda de todos aquellos donde tengo destino / origen.
Prácticamente cada manifestación medianamente política que se prevé de magnitud en España me toca el listado de recomendaciones que pasa #1.
Como dirían los gringos… pinta a “nothingburger”.
Gracias