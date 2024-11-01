La Embajada de EE.UU. en Madrid y el Consulado en Barcelona advierten sobre manifestaciones para mañana día 14 de Marzo

"La Embajada de Estados Unidos en Madrid y el Consulado General en Barcelona están al tanto de las manifestaciones previstas en toda España el 14 de marzo de 2026, relacionadas con los recientes acontecimientos en Oriente Medio. Es posible que se produzcan manifestaciones espontáneas adicionales en los próximos días. Incluso las manifestaciones con intención pacífica pueden tornarse violentas y escalar rápidamente."