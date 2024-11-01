Elon Musk ofreció donaciones de su esperma, afirma un exmiembro de la junta directiva de OpenAI y madre de cuatro de los hijos de Musk [ENG]

La batalla legal de Elon Musk contra OpenAI y Sam Altman ya era una de las más complicadas de Silicon Valley. Entonces, Shivon Zilis subió al estrado. Zilis, exmiembro del consejo de administración de OpenAI y madre de cuatro de los hijos de Musk, testificó el miércoles ante un tribunal federal en Oakland, California, como parte de la demanda de Musk contra OpenAI por su transición hacia una estructura con fines de lucro. Se esperaba que su testimonio fuera relevante debido a su trayectoria en OpenAI, Tesla y Neuralink. Sin embargo,...