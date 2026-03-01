El cierre de Ormuz

El típico addagio que rodea los prolegómenos de la segunda guerra mundial es que Francia y UK pagaron cara la inacción ante la sublevación en España. Aunque lo cierto es que si la república hubiera sobrevivido tampoco hubiera supuesto en realidad una diferencia significativa, pero siempre es mejor viento a favor que viento en contra.

Y decía Twain que la historia no se repite, pero rima. La situación con Irán guarda algunos paralelismos.

En retrospectiva, después de estancarse en la rasputitza ucrania, el imperio sionista ha practicado un genocido en Gaza, con cerca de 200.000 muertos, 20.000 de ellos niños, y ha destruido concienzudamente toda la infraestructura civil, además de los deleznables episodios de bombardear rutas de evacuación señaladas y lindezas similares. Han atacado Líbano, Cisjordania...

Intentaron sembrar discordia entre Armenia y Azerbayán, la cosa no fue muy allá.

Con Afganistán y Pakistán les va mejor, la presencia sobre el terreno al parecer deja su huella. No sorprende ya a nadie que la facción de Al Qaeda de aquellas latitudes que se dedica a provocar a Pakistán desde el otro lado de la frontera muestre su apoyo abierto a Israel: al fin y al cabo para eso les pagan.

Cuba estrangulada como no lo ha estado tal vez desde el "periodo especial" con la caída de la URSS: lo que ha implementado EEUU es un bloqueo naval de buques petroleros. Los ha sitiado, poco más o menos.

La cosa empezó cuando les dio por perseguir el narcotráfico, no en la CIA y la DEA, ni siquiera en sus agentes de aduanas, sino en aguas internacionales. Asesinando gente con la excusa de unas supuestas "narcolanchas". Todo para al final secuestrar a Maduro, arrogándose una jurisdicción internacional sin más base legal que el ejercicio de la violencia.

Y ahora parece, dicen, que han asesinado a Jameneí. Lo acusan de patrocinar el terrorismo. Los que montaron el ISIS y Al Qaeda. Hay que reírse, aún con todos lo muertos.

Una supuesta carta filtrada de un supuesto masón hace más de un siglo apuntaba las líneas general de tres guerras mundiales: la tercera debería enfrentar sionismo e islam. Si no e vero, e ben trovato. En 2001 lo llamaron "guerra contra el terror". Y en ésas estamos, Irán con un programa nuclear que parece que todo el mundo tiene que poder auditar mientras Israel presume de un presunto arsenal atómico secreto y al margen de OIEA.

Lo que se expone no es un casus belli, es uno detrás de otro. EEUU parece buscar desesperadamente una guerra global que pueda restablecer el equilibrio a su favor, sin éxito. Pero por el camino va limpiando el tablero.

El objetivo del "plan maestro" mencionado antes sería sacar del juego a los competidores para implantar algún tipo de nueva religión, pero en realidad no es ése el desenlace natural. Porque el problema son las agresiones constantes del sionismo y sus ataques de falsa bandera para justificar el conflicto que buscan.

La campaña de criminalización del islam no tiene mucho sentido cuando los hechos hablan por sí solos y las agresiones, bajo una u otra máscara, al final parece que provienen siempre del mismo lugar. Es el sionismo el que se sitúa fuera de la ONU y el que parece tener mayores conexiones con las esferas que pretenden escribirnos el guion a todos.

El cierre del estrecho de Ormuz era un elemento recurrente en los análisis geopolíticos, pero casi como animal mitológico. Hoy es una realidad. Y tiene gracia que Irán esté en posición de hacer algo parecido al mundo que lo que EEUU está haciendo a Cuba.

No se sabe si Trump quiere teminar la "to do list" antes de la mitad del mandato para ir a Mar-a-lago a jugar al golf y leer papeles mientras desayuna en el jardín o simplemente va a prender fuegos hasta que el incendio sea incontrolable cual pandemia vírica. Cuánto me acuerdo de Mark Twain.