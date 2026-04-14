Ejército ucraniano tomó posición rusa en operación totalmente robotizada, según Zelenski

El Ejército de Ucrania tomó recientemente una posición rusa en el frente con una operación totalmente robotizada en la que no participó físicamente ningún soldado ucraniano, según dijo el presidente Volodímir Zelenski, en un vídeo publicado para reivindicar las capacidades tecnológicas de su país. "Estos son nuestros sistemas robotizados terrestres. Por primera vez en la historia de esta guerra, una posición enemiga fue tomada exclusivamente con plataformas no tripuladas: sistemas terrestres y drones".
