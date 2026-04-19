Ejercito europeo para carne de cañon

Las poblaciones no quieren guerras, (sólo los que se enriquecen con ellas); y aún así los poderosos les han metido en ellas, con millones de muertos entre los que no quieren la guerra., y ninguno entre los que sí quieren la guerra (los ricos y poderosos). La mayoría de los europeos están en contra de desviar nuestros impuestos al rearme, aún así los politicuchos están financiando el complejo armamentistico-militar yanqui. España por desgracia también: www.meneame.net/m/actualidad/sanchez-dice-no-guerra-pero-otros-745-mil

www.meneame.net/m/actualidad/gobierno-espanol-subvenciona-filial-armam

www.meneame.net/m/actualidad/no-tan-pacifista-sanchez-firma-convenio-p

Menos mal que No hay ejército europeo, porque si llega a haberlo, los psicopátas que gobiernan nos hubieran metido en las guerras yanquis; pero los ricos no cejan en sus objetivos y en la propaganda para rearmar Europa y constituir un ejército que no serviría para defendernos de EEUU, sino para servirle como carne de cañon. Por eso, mucho cuidado con creerse la propaganda de que necesitamos rearme, ejército, nosotros la población NO.

Y alerta porque los indicios apuntan a que EEUU está preparando la III guerra mundial: está construyendo más bases militares en lugares estrátegicos (por eso quieren Groenlandia) , la industria automotriz americana se va a recomvertir en industria militar, están realizando ejercicios miliares en el mar de China junto con Japón y Fulipinas,... Y las guerras globales necesitan una enorme cantidad de carne de cañon. Incluso he llegado a pensar: ¿estaran atrayendo inmigrantes a España para que aumentando el paro y la pobreza haya más voluntarios como carne de cañon?