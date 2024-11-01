edición general
5 meneos
11 clics
El Efecto Guggenheim y la traición a lo urbano

El Efecto Guggenheim y la traición a lo urbano

La muerte de Frank Gehry reabre un debate incómodo: el llamado “Efecto Guggenheim: ¿Revitalización urbana o mercantilización de la ciudad? Museos-tótem, marketing urbano y una pregunta clave: ¿para quién se transforma el espacio público?

| etiquetas: guggenheim , traición , ciudades , urbano , espacio público
4 1 0 K 59 actualidad
1 comentarios
4 1 0 K 59 actualidad
#1 Emotivo
Ahora mismo todos los poderes públicos trabajan para potenciar el turismo gastando cantidades ingentes de los presupuestos.
Potenciar esa vía económica es lo que importa, atender a las personas es secundario.
Estamos haciendo crecer un monstruo que nos puede devorar, cualquier crisis económica puede hacer de la noche a la mañana tabla rasa de la industria del turismo.
0 K 7

menéame