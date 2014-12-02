El efecto ELIZA: evitar el apego emocional a los compañeros de trabajo con IA

Cuando millones de empleados interactúan con compañeros de trabajo de la IA todos los días, la historia sugiere que algunos se encariñan emocionalmente. En 1966, Joseph Weizenbaum creó un programa de chatbot llamado ELIZA que aplicaba reglas sencillas para transformar el lenguaje de la entrada de una persona en una respuesta del chatbot. Uno de los guiones del programa, apodado "DOCTOR", pretendía imitar a un psicoterapeuta rogeriano respondiendo de forma genérica o reformulando la entrada del usuario en forma de pregunta