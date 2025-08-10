EEUU lanza la alerta: la inteligencia artificial está dejando sin trabajo a sus jóvenes mejor preparados

El mercado laboral estadounidense está asistiendo a un fenómeno inédito: el desempleo entre los jóvenes recién graduados supera la tasa general de paro general. Una tendencia que para la que se buscan todo tipo de explicaciones, pero que apunta al impacto de la implantación de la inteligencia artificial generativa, que sustituye tareas que antes asumían los trabajadores novatos. De hecho, titulaciones tecnológicas relacionadas con las nuevas tecnologías, como las de programación e ingeniería informática, están entre las de mayor paro registran.