EEUU lanza la alerta: la inteligencia artificial está dejando sin trabajo a sus jóvenes mejor preparados

El mercado laboral estadounidense está asistiendo a un fenómeno inédito: el desempleo entre los jóvenes recién graduados supera la tasa general de paro general. Una tendencia que para la que se buscan todo tipo de explicaciones, pero que apunta al impacto de la implantación de la inteligencia artificial generativa, que sustituye tareas que antes asumían los trabajadores novatos. De hecho, titulaciones tecnológicas relacionadas con las nuevas tecnologías, como las de programación e ingeniería informática, están entre las de mayor paro registran.
La IA ahora mismo sirve para que los Trabajadores ahorren tiempo en algunos tipos de Tareas, pero de ahí a que una IA puede sustituir el trabajo de 1 persona va un trecho.
Yo creo que el problema actual con el empleo es que como la IA promete mucho, pero no se sabe cuando va a llegar al nivel de sustituir empleados, las grandes empresas no quieren contratar y están viendo como reducir gastos (despedir) para que el teórico golpe de la IA sea menor.
A lo mejor se está usando la IA Generativa como el chivo expiatorio del desempleo cuando las causas hay que buscarlas en otros ámbitos (se suele sacar al contexto coyuntural económico de la pandemia -por ejemplo la sobrecontratación en el sector de los videojuegos- de la ecuación, inexplicablemente). Esa narrativa le viene bien a la consultoras, que conste. ¿Pero hasta cuando se mantendrá esa idea?
Está claro que son carreras que irán desapareciendo.
Conozco programadores que hace un año decían que no era buena, hace 6 meses que aún cometía fallos y ahora ya puede hacer sola cosas sencillas.
Y esto en menos de 3 años.
Como dice #4 hay gente que empezó una carrera con muchas salidas y ha acabado en una a extinguir sin moverse de facultad