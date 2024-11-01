edición general
EE.UU Israel e Irán: ¡Información balanceada!

EE.UU Israel e Irán: ¡Información balanceada!  

Tras el ataque israelí y estadounidense contra Irán, decidimos enfocar lo sucedido de la única manera en que debe hacerse: mostrándoles las dos caras… de una misma moneda

2 comentarios
frankiegth #1 frankiegth *
La verdad es la verdad, dígala Agamenón o su porquero.”  media
capitan__nemo #2 capitan__nemo
¿Lo de balanceada no será otra forma de decir equidistante?
Ni con la victima, ni con el violador.
