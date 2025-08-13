EE. UU. ha incautado bienes a Nicolás Maduro por más de US$ 700 millones

La procuradora fiscal de Estados Unidos, Pamela Bondi, declaró a Fox que autoridades estadounidenses han incautado bienes valorados en más de 700 millones de dólares vinculados al presidente venezolano Nicolás Maduro, en distintas jurisdicciones internacionales. Entre los activos se encuentra una mansión en la República Dominicana, además de propiedades en otros países.
| etiquetas: venezuela , estados unidos
China y los BRICS se frotan las manos cada vez que occidente confisca, embarga, o directamente roba bienes o divisas, a enemigos politicos, haciendo uso del control que tienen sobre el sistema bancario, la moneda, el sistema financiero o influencia politica.
Por no hablar de esto otro:
Titular: "EE. UU. ha incautado bienes a Nicolás Maduro"
Entradilla: "700 millones de dólares vinculados al presidente venezolano Nicolás Maduro"
De quien eran esas propiedades ?
Se volvió a ver en meneame.
Y no defiendo a Maduro, pongo en duda la información como tal.
En cualquier caso la persona o personas que hayan sufrido esta expropiación ya se quejarán.
Aisssssss, señor, llévame ya pronto
Bueno no, ya antes odiaba al imperio
Me parece que el cabreo lo tiene por los 50 millones del precio a su cabeza
Pero qué idea mas morbosa!!!!!
Pagar la recompensa con el dinero incautado