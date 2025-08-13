edición general
EE. UU. ha incautado bienes a Nicolás Maduro por más de US$ 700 millones

La procuradora fiscal de Estados Unidos, Pamela Bondi, declaró a Fox que autoridades estadounidenses han incautado bienes valorados en más de 700 millones de dólares vinculados al presidente venezolano Nicolás Maduro, en distintas jurisdicciones internacionales. Entre los activos se encuentra una mansión en la República Dominicana, además de propiedades en otros países.

#2 aPedirAlMetro
"han incautado bienes valorados en más de 700 millones de dólares vinculados al presidente venezolano Nicolás Maduro, en distintas jurisdicciones internacionales"

China y los BRICS se frotan las manos cada vez que occidente confisca, embarga, o directamente roba bienes o divisas, a enemigos politicos, haciendo uso del control que tienen sobre el sistema bancario, la moneda, el sistema financiero o influencia politica.

Por no hablar de esto otro:
Titular: "EE. UU. ha incautado bienes a Nicolás Maduro"
Entradilla: "700 millones de dólares vinculados al presidente venezolano Nicolás Maduro"

De quien eran esas propiedades ?
4 K 55
#4 JotaMcnulty
#2 Roban a un ultramillonario y en meneame se quejan.

Se volvió a ver en meneame.
1 K 17
#6 malditopendejo
#4 que lo ha dicho Pam Bondi en FOX, eso tiene que ser verdad si o si.

Y no defiendo a Maduro, pongo en duda la información como tal.
2 K 32
#5 Ominous
Eran activos por si el pueblo pasara hambre, malpensados.
3 K 48
#3 inquietto
Menudo ridiculo hace eeuu dia si y dia tambien.
3 K 42
#1 JotaMcnulty
¿A quién habrá incautado realmente todo ese dinero y propiedades USA? Imposible que Maduro tenga esa riqueza. ¿Un conductor de bus ultramillonario? Fuck you, Tromp!

En cualquier caso la persona o personas que hayan sufrido esta expropiación ya se quejarán.
2 K 28
Pertinax #8 Pertinax
No sé qué habrán incautado, pero lo que sí sé es que no iban a disfrutarlos los venezolanos.
#11 chavi
#11 chavi
U. juez de EEUU incautando un bien en la republica dominicana de un ciudadano de Venezuela...
0 K 13
Asimismov #9 Asimismov
Se los habían incautado a Guaidó que era presidente en lugar del presidente.
#10 Dav3n
#10 Dav3n
Menos mal que ya nadie sube envíos de tweeter gracias a la censura del capital meneante, qué sería de nosotros sin el consejo de sabios capitalistas de MNM xD

Aisssssss, señor, llévame ya pronto :troll:
0 K 11
ElenaCoures1 #7 ElenaCoures1
Menudo cabreo debe tener ¿Se le debería notar?
Bueno no, ya antes odiaba al imperio
Me parece que el cabreo lo tiene por los 50 millones del precio a su cabeza

Pero qué idea mas morbosa!!!!!
Pagar la recompensa con el dinero incautado xD xD xD xD xD
menéame

