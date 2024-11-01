EE.UU. autorizó operaciones de Chevron, BP, Eni, Shell y Repsol con petróleo de Venezuela

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este viernes dos nuevas licencias que flexibilizan de manera significativa las restricciones para que petroleras extranjeras operen en Venezuela, permitiendo tanto la firma de contratos de inversión futura como la ejecución de transacciones directas con Petróleos de Venezuela (PDVSA) y otras entidades estatales, aunque bajo un esquema de supervisión y control financiero sin precedentes. Exigen que todos los pagos se depositen exclusivamente en sus cuentas Foreign Government Deposit Funds.