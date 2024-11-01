edición general
EE.UU. autorizó operaciones de Chevron, BP, Eni, Shell y Repsol con petróleo de Venezuela

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este viernes dos nuevas licencias que flexibilizan de manera significativa las restricciones para que petroleras extranjeras operen en Venezuela, permitiendo tanto la firma de contratos de inversión futura como la ejecución de transacciones directas con Petróleos de Venezuela (PDVSA) y otras entidades estatales, aunque bajo un esquema de supervisión y control financiero sin precedentes. Exigen que todos los pagos se depositen exclusivamente en sus cuentas Foreign Government Deposit Funds.

alehopio
Trump dice que va a visitar Venezuela porque tiene muy buenas relaciones con Delcy Rodriguez.

Trump says he plans to visit Venezuela after establishing 'very good' relationship with interim leader
www.lbc.co.uk/article/trump-venezuela-maduro-us-visit-5HjdSLG_2/
Herumel
Una pregunta, se podría seguir el dinero que ha pagado Repsol para esto?
