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Dubai denuncia titulares falsos de medios occidentales que distorsionan la realidad

Dubai denuncia titulares falsos de medios occidentales que distorsionan la realidad

A través de la Dubai Media City (DMC), una zona franca que permite a empresas de comunicación extranjeras operar con propiedad total y beneficios fiscales, alberga oficinas regionales de gigantes occidentales como Reuters, CNN, BBC, CNBC, Bloomberg y Associated Press. Asimismo, es sede de importantes conglomerados árabes como el Middle East Broadcasting Center (MBC), que desde 2002 trasladó su base de Londres a esta ciudad, reafirmando su papel como hub regional de medios con altos estándares de producción.

| etiquetas: dubai , titulares , falsos , fake news , mala imagen
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4 comentarios
5 1 0 K 67 actualidad
Niessuh #1 Niessuh
Petromonarquias llorando porque les jodieron el chiringuito que se habían montado
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cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
Pena cero, es lo que tienen los escenarios. Que viene un poco de viento y se te caen los decorados.
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#3 sliana
No saben pronunciar propaganda?
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#4 odin1802
La noticia no amplia ni da detalles , poco de noticia.
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menéame