Dubai denuncia titulares falsos de medios occidentales que distorsionan la realidad

A través de la Dubai Media City (DMC), una zona franca que permite a empresas de comunicación extranjeras operar con propiedad total y beneficios fiscales, alberga oficinas regionales de gigantes occidentales como Reuters, CNN, BBC, CNBC, Bloomberg y Associated Press. Asimismo, es sede de importantes conglomerados árabes como el Middle East Broadcasting Center (MBC), que desde 2002 trasladó su base de Londres a esta ciudad, reafirmando su papel como hub regional de medios con altos estándares de producción.