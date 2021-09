Drones de EE.UU. en Kabul mató a un trabajador humanitario y 9 miembros de su familia y no a un terrorista del Estado Islámico

El hombre que perdió la vida en un ataque con drones perpetrado por EE.UU. en Kabul el pasado 29 de agosto era en realidad un ciudadano afgano pacífico que trabajaba para una ONG estadounidense, y no el conductor de un coche bomba como aseguraba Washington. La acción provocó también la muerte de nueve miembros de la familia de la víctima, siete de ellos niños, según una investigación del periódico The New York Times publicada este viernes.