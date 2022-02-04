Drogas y sapos alucinógenos: desmantelan una organización de "retiros espirituales" en España - RT

El Ministerio del Interior de España anunció el lunes el desmantelamiento de una organización dedicada a la promoción del consumo de drogas en la localidad de Pedreguer, Alicante. La empresa difundía de forma masiva sus servicios anunciándolos en Internet como "retiros espirituales". Los paquetes vacacionales ofertados partían de los 1.000 euros y aumentaban dependiendo de su prolongación. Los servicios incluían varios días de estancia, alojamiento, manutención y consumo de sustancias.