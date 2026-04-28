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El Drogas, de Barricada, actuará en la Fiesta de la Coca
El festival RockRedondela celebrará una nueva edición el próximo 5 de junio en el Campo da Feira de Redondela, con un programa de conciertos que dará comienzo a las 20:00 horas con El Drogas.
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:
drogas
,
de barricada
,
fiesta de la coca
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#2
concentrado
Normal, siendo El Drogas no se puede perder la fiesta de la coca.
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K
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#7
RoterHahn
#2
Y donde venden la mejor coca?
Pues en el municipio de Coca.
1
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#5
Moderdonia
*
Que Mick Jagger y Keith Richards sigan vivos y Marandona no, significa que el problema no son las drogas, sino el deporte.
Que mundo tan horrible estamos construyendo en que una banda de rock tiene que desmentir que toma drogas.
Del sexo, drogas y rock and roll hemos pasado al Tinder, vapeo y reggaeton.
2
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#1
Moderdonia
*
Que comiencen Los Juegos de los chistes fáciles sobre drogas.
2
K
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#3
concentrado
#1
Yo ya he dejado mi pésima contribución
1
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#6
Tensk
#1
Este ya lo hice yo hace unos días cuando me enteré.
Y si nada se tuerce, iré a verlo.
1
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#9
Estoeslaostia
#1
vale el de " mistetas"?
1
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#4
lawerka
Confiemos en los expertos
1
K
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#8
tul
#4
este fue siempre mas de speed
1
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27
#10
ansiet
#8
Klarete y speed, Klarete y speed...
Lalalalala...lalalalala....
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10
comentarios)
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Y donde venden la mejor coca?
Pues en el municipio de Coca.
Que mundo tan horrible estamos construyendo en que una banda de rock tiene que desmentir que toma drogas.
Del sexo, drogas y rock and roll hemos pasado al Tinder, vapeo y reggaeton.
Y si nada se tuerce, iré a verlo.
Lalalalala...lalalalala....