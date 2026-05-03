Dos semanas después, el «campanu» aún se resiste y se abre la polémica sobre su veda

En 2025, el «campanu» fue ya el más tardío de la historia al ser capturado tras cuatro días de pesca. Un total de 14 días hábiles de pesca después de que se abriera la temporada del salmón en Asturias, el preciado «campanu» sigue sin aparecer mientras arrecia la polémica sobre la posibilidad de que la especie tenga un régimen de protección especial que evite su pesca ante el acelerado descenso del número de ejemplares. El Gobierno ha pedido un informe sobre el estado de conservación del salmón y si procede catalogarlo en peligro de extinción.