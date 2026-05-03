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Dos semanas después, el «campanu» aún se resiste y se abre la polémica sobre su veda

Dos semanas después, el «campanu» aún se resiste y se abre la polémica sobre su veda

En 2025, el «campanu» fue ya el más tardío de la historia al ser capturado tras cuatro días de pesca. Un total de 14 días hábiles de pesca después de que se abriera la temporada del salmón en Asturias, el preciado «campanu» sigue sin aparecer mientras arrecia la polémica sobre la posibilidad de que la especie tenga un régimen de protección especial que evite su pesca ante el acelerado descenso del número de ejemplares. El Gobierno ha pedido un informe sobre el estado de conservación del salmón y si procede catalogarlo en peligro de extinción.

| etiquetas: asturias , salmón , campanu , veda
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9 comentarios
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Verdaderofalso #6 Verdaderofalso
#4 Una de las mejores referencias recientes es el artículo de La Vanguardia (2026), que resume la evolución con cifras comparables en el tiempo:

* Años 40–80: entre 4.000 y 8.000 salmones/año
* 2015: alrededor de 1.000 salmones
* 2025: solo 128 salmones
www.lavanguardia.com/natural/20260314/11488905/declive-salmon-espana-r
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tul #7 tul
#6 esta claro, la culpa es de la democrasia, volvamos a la dictadura para pescar mejor xD
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Verdaderofalso #8 Verdaderofalso
#7 mira Franco que salmones pescaba le ponían
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ingenierodepalillos #9 ingenierodepalillos
#6 Desolador.
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Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
Hasta ahora no hubo polémica?? xD

Vaya cojonazos
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#4 Pitchford
#3 Sí, en la entradilla dice que "arrecia" la polémica. Más correcto. :roll:
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#1 Pitchford
Tras conocer el anuncio realizado por el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, el diputado del PP en el parlamento asturiano Luis Venta ha pedido que se le catalogue de «persona non grata» en Asturias por sus decisiones en la gestión de especies como el lobo o la angula y ahora con el salmón.
El PP y compañía consideran que mejor pescar a tope mientras quede alguno.
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tul #2 tul *
#1 que va, son tan mongolicos que pretenden seguir pescando a tope cuando ya no queda ni uno porque han esquilmado todo
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CharlesBrowson #5 CharlesBrowson
si despues de dos semanas no aparece, no sé paleto, quizas os que os hayais cargado todo aquello, gañanes
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menéame