dos cameos 'soñados' por Santiago Segura para la nueva película de 'Torrente': "Me caigo de la cama

“Si hiciera Torrente 6″ [la entrevista es anterior a la filtración] me gustaría mucho que hicieran un cameo dos personas: Elon Musk y Trump", ha dicho. “Pero has dicho soñado, osea que es un sueño, me caigo de la cama”. La entrevistadora le ha recordado que Trump ya ha actuado en alguna película (véase ‘Solo en Casa 2′), pero Segura le ha respondido que el presidente se encontraba en otras circunstancias vitales, por no hablar de que sus cameos no fueron en producciones españolas

HeilHynkel
Musk seguramente no, pero Trump, con lo que le gusta figurar, no lo descartaría yo tan rápido. xD ha aparecido en un montón de series y películas.
