Dos años de genocidio en Gaza: el uso de la hasbará y de personas influyentes para distorsionar los hechos y justificar los crímenes [Eng]

Desde el 7 de octubre, el equipo de Misbar ha investigado y desacreditado numerosas narrativas y campañas engañosas promovidas por influencers israelíes y extranjeros reclutados y movilizados por Israel como “soldados digitales”. El equipo de Misbar expone cómo la ocupación emplea sistemáticamente a personas influyentes en las redes sociales , con millones de seguidores, como herramientas para difundir y amplificar campañas de desinformación y operaciones psicológicas meticulosamente diseñadas para influir en la opinión pública occidental