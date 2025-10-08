edición general
Dos años de genocidio en Gaza: el uso de la hasbará y de personas influyentes para distorsionar los hechos y justificar los crímenes [Eng]

Desde el 7 de octubre, el equipo de Misbar ha investigado y desacreditado numerosas narrativas y campañas engañosas promovidas por influencers israelíes y extranjeros reclutados y movilizados por Israel como “soldados digitales”. El equipo de Misbar expone cómo la ocupación emplea sistemáticamente a personas influyentes en las redes sociales , con millones de seguidores, como herramientas para difundir y amplificar campañas de desinformación y operaciones psicológicas meticulosamente diseñadas para influir en la opinión pública occidental

platypu
Que genocidio mas raro, se acaba la guerra y de repente aparecen magicamente decenas de almacenes con comida y ya no se ve nadie desnutrido
