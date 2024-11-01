Donald Trump ha logrado la proeza de que sus más fieles correligionarios reclamen su destitución inmediata

Trump lleva razón en una cosa y es que las bombas atómicas no deben estar en manos de lunáticos, como él mismo, cabe añadir. Trump llegó a presumir de que la gente le seguiría votando incluso si cometiese algún asesinato en plena calle. Los hechos vinieron a darle la razón tras el asalto al Capitolio con víctimas mortales, instigado con sus arengas relativas a un fiasco electoral que le habría robado su segundo mandato electoral en 2020. Por supuesto, los asaltantes fueron luego indultados y elevados a la categoría de héroes patrióticos.