edición general
16 meneos
17 clics
Donald Trump ha logrado la proeza de que sus más fieles correligionarios reclamen su destitución inmediata

Donald Trump ha logrado la proeza de que sus más fieles correligionarios reclamen su destitución inmediata

Trump lleva razón en una cosa y es que las bombas atómicas no deben estar en manos de lunáticos, como él mismo, cabe añadir. Trump llegó a presumir de que la gente le seguiría votando incluso si cometiese algún asesinato en plena calle. Los hechos vinieron a darle la razón tras el asalto al Capitolio con víctimas mortales, instigado con sus arengas relativas a un fiasco electoral que le habría robado su segundo mandato electoral en 2020. Por supuesto, los asaltantes fueron luego indultados y elevados a la categoría de héroes patrióticos.

| etiquetas: trump , sus mas , fieles , piden , destitucion , inmediata
11 5 0 K 154 Trump
9 comentarios
11 5 0 K 154 Trump
Jointhouse_Blues #2 Jointhouse_Blues
Su mayor logro, y por el que nunca será lo suficientemente agradecido, ha sido mostrar al mundo entero el verdadero rostro de EEUU y el peligro que representa para la humanidad.
5 K 74
#6 Zamarro
#2 Solo lo ha mostrado a los que vivian con una venda en los ojos. Y a muchos lamebotas ni con esas les abres los ojos.
2 K 27
Jointhouse_Blues #7 Jointhouse_Blues
#6 Evidentemente, pero ahora ya es irrefutable.
0 K 10
#1 kondnado
Su final apoteósico será incendiar la Casa Blanca mientras mira con melancolía sus recuerdos con Epstein.
2 K 26
#3 Mengüi
#1 Nerón...
0 K 9
josde #9 josde
#3 En algo se parecen los dos locos perdidos.
0 K 20
#4 Maikimaik
#1 … y baila entre las obras inacabadas y humeantes de la sala de baile.
0 K 10
#8 soberao
No se quiso ir cuando perdió las elecciones con Biden habría que verlo ahora cuando lo echen los suyos. Esperemos que tenga a los del ICE a su lado y que no se vaya sin antes atrincherarse y liarse a tiros, dándose puñetazos en el pecho al grito "esto es mío" "cabroneee".
0 K 19
FunFrock #5 FunFrock
Esta tiene q ser la gran autocritica de la izquierda
0 K 8

menéame