Doble vara en Metro de Madrid: amplía en descampados al norte y barrios del sur sin parada

La Comunidad proyecta nuevas estaciones para Madrid Nuevo Norte o Valdebebas mientras barrios consolidados del sur, con menor renta, siguen sin metro. La expansión del Metro de Madrid vuelve a abrir un debate recurrente en la capital: el equilibrio territorial de las infraestructuras. Mientras el suburbano proyecta nuevas estaciones para grandes desarrollos urbanísticos del norte, numerosos barrios consolidados del sur siguen esperando una conexión directa.