Doble vara en Metro de Madrid: amplía en descampados al norte y barrios del sur sin parada

La Comunidad proyecta nuevas estaciones para Madrid Nuevo Norte o Valdebebas mientras barrios consolidados del sur, con menor renta, siguen sin metro. La expansión del Metro de Madrid vuelve a abrir un debate recurrente en la capital: el equilibrio territorial de las infraestructuras. Mientras el suburbano proyecta nuevas estaciones para grandes desarrollos urbanísticos del norte, numerosos barrios consolidados del sur siguen esperando una conexión directa.

sleep_timer #1 sleep_timer
Descampados que serán de algún amigüito de la Ayuser y se construirán pisos de "protección oficial" de 500.000Pavos concedidos a otros amigüitos.
#2 MetalAgm *
#1 500.000€ era el año pasado... ya vamos por 650.000€ o más... rondando los 500.000€ es ahora el precio medio de los de segunda mano practicamente
