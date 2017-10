DNIe 3.0 ¿Por qué es tan difícil?

Tenía un certificado de usuario tipo C2A expedido por la FNMT que el pasado mes de septiembre caducó. El año pasado (2016) tuve que renovar mi DNI y al hacerlo me dieron uno de los nuevos DNIe 3.0, así que me dije "me compro un lector de DNIe y me ahorro problemas". ¡Qué equivocado estaba! Hoy he tratado de usar por primera vez mi DNIe para hacer una consulta en la web del Catastro... ¡Y no ha habido manera!