Disney y el declive de la clase media estadounidense

Scarlett Cressel planificó durante años un viaje familiar a Disney World, ahorrando y buscando descuentos, solo para descubrir que quedaba al final de la jerarquía: el sistema favorece a quienes pagan más. Lo que antes era para “todo el mundo es un VIP” ahora excluye a quienes no son ricos, y cada vez hay menos hogares acomodados capaces de acceder a las mejores experiencias.
| etiquetas: disney , clase media , precios , vip
Son pobres y no lo saben. No lo extrapolemos a España o lloraremos.
Incluso mucha gente se ofende si les dices que no son clase media en España, que son clase trabajadora o pobres o como quieras llamar a ese rango de ingresos, con discusiones con respuestas… » ver todo el comentario
"¿Cómo voy a criticar a multimillonarios psicópatas si yo voy a ser multimillonario algún día?"
Así va el mundo con niños pobres cryptobros.
Los clientes solo somos un subproducto a exprimir.
Cuánto más pobre eres más te exprimen.
Solo importa exprimir a quien sea, cuanto más indefenso mejor, para que el precio de la acción suba.
Todo esto para más gloria con el aplauso y el voto de la mayoría de los exprimidos.