Disney y el declive de la clase media estadounidense

Scarlett Cressel planificó durante años un viaje familiar a Disney World, ahorrando y buscando descuentos, solo para descubrir que quedaba al final de la jerarquía: el sistema favorece a quienes pagan más. Lo que antes era para “todo el mundo es un VIP” ahora excluye a quienes no son ricos, y cada vez hay menos hogares acomodados capaces de acceder a las mejores experiencias.