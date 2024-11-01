Discusión en el bar | Los lunes al sol  

En esta escena, Reina (Enrique Villén) defiende la idea meritocrática de que "el que quiere trabajar, trabaja". Santa (Javier Bardem) le echa en cara la pérdida de la solidaridad obrera. Le recuerda que, al aceptar el convenio que cerró los astilleros, traicionaron el futuro de sus propios hijos a cambio de una indemnización inmediata