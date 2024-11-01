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Discusión en el bar | Los lunes al sol

Discusión en el bar | Los lunes al sol  

En esta escena, Reina (Enrique Villén) defiende la idea meritocrática de que "el que quiere trabajar, trabaja". Santa (Javier Bardem) le echa en cara la pérdida de la solidaridad obrera. Le recuerda que, al aceptar el convenio que cerró los astilleros, traicionaron el futuro de sus propios hijos a cambio de una indemnización inmediata

| etiquetas: los lunes al sol , león de aranoa , javier bardem , enrique villén
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9 comentarios
5 2 1 K 138 Escenakas
Macnulti_reencarnado #1 Macnulti_reencarnado
Siempre he pensado, incluso en mi época de rojete, que los protagonistas de la peli son unos holgazanes. Si te quedas sin trabajo en tu pueblo, te vas a donde tengas que ir a buscarlo, no te dedicas a pasar los días en el bar.
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#6 BoosterFelix
#1 Los Borbones, Amancio Ortega y Juan Roig no trabajan en España. Como consecuencia de ello se pasan el día en el bar, y sin embargo no se van de España. No se van porque son unos holgazanes, para qué trabajar si te hacen rico por no trabajar.

Sé que no lo vas a entender, pero es una combinación de desigualdad inmerecida e injusta, y de biología, es decir, de defensa del derecho de hacer nacer a las proles en la pobreza y en la fraudulenta explotación capitalista y monárquica que causa esa pobreza.

Otro día te lo explico.
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Macnulti_reencarnado #9 Macnulti_reencarnado
#6 móntate una empresa como las de los que mencionas y a vivir la vida.
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#2 colemur
La meritocracia es una cosa y "el que quiere trabajar, trabaja" es otra cosa muy distinta.
¿ Pero es que la gente no sabe hablar ahora ?
Qué cruz.
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CerdoJusticiero #3 CerdoJusticiero
#_1 Siempre he pensado

Anda, no te inventes cosas.
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#4 BoosterFelix
"En esta escena, Reina (Enrique Villén) defiende la idea meritocrática de que "el que quiere trabajar, trabaja"."

No sé cuánto de meritocrática tiene la idea de que "el que quiere vender su cuerpo y su esfuerzo al amo porque sus padres le hicieron nacer en una pobreza tan grave que no tiene otra cosa que vender al amo, lo vende".

No sé cuánto de meritocrática tiene la idea de "el que quiere trabajar por 2 euros la hora, trabaja, porque sus padres le…   » ver todo el comentario
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Pertinax #5 Pertinax *
#4 Eres el puto amo aprovechando cualquier resquicio para copiar y pegar tu chapa. xD
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#8 BoosterFelix
#5 Las gafas de la razón son poderosas viendo en el infrarrojo y en el ultravioleta y encontrando resquicios.
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allaquevamos #7 allaquevamos
El personaje de Bardem en esta escena todos sabéis que en el fondo está equivocado, tiene la visión muy idealista de la resolución de un conflicto colectivo.
Luego habrá una parte que lo admitirá y otros que dirán todo lo contrario a sabiendas que no es cierto.
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menéame