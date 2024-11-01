Discusión en el bar | Los lunes al sol  

En esta escena, Reina (Enrique Villén) defiende la idea meritocrática de que "el que quiere trabajar, trabaja". Santa (Javier Bardem) le echa en cara la pérdida de la solidaridad obrera. Le recuerda que, al aceptar el convenio que cerró los astilleros, traicionaron el futuro de sus propios hijos a cambio de una indemnización inmediata
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Sé que no lo vas a entender, pero es una combinación de desigualdad inmerecida e injusta, y de biología, es decir, de defensa del derecho de hacer nacer a las proles en la pobreza y en la fraudulenta explotación capitalista y monárquica que causa esa pobreza.
Otro día te lo explico.
¿ Pero es que la gente no sabe hablar ahora ?
Qué cruz.
Anda, no te inventes cosas.
No sé cuánto de meritocrática tiene la idea de que "el que quiere vender su cuerpo y su esfuerzo al amo porque sus padres le hicieron nacer en una pobreza tan grave que no tiene otra cosa que vender al amo, lo vende".
No sé cuánto de meritocrática tiene la idea de "el que quiere trabajar por 2 euros la hora, trabaja, porque sus padres le… » ver todo el comentario
Luego habrá una parte que lo admitirá y otros que dirán todo lo contrario a sabiendas que no es cierto.