La directora de cine francés Agnès Varda, pionera de la Nouvelle Vague, ha muerto a los 90 años (FRA)

Nacida Arlette Varda el 30 de mayo de 1928 en Ixelles, Bélgica, Agnès Varda fue una de las pioneras de la Nouvelle Vague y una de las pocas mujeres que apareció en el mapa del joven cine de la década de 1960, junto a Nelly Kaplan, quien más tarde firmará The Fiancee of the Pirate, en 1969. Agnès Varda se hizo notar en su primer largometraje, La Pointe courte (1955). Siete años después, subió los escalones del Palais des Festivals, en Cannes, para presentar su segundo largometraje, Cléo, de 5 a 7.