·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
13359
clics
Kim Dotcom: Palantir ha sido hackeado
6039
clics
Mapa topológico del mundo: al margen de consideraciones geométricas
6391
clics
Las familias rotas de 'El Juego de tu Vida', las demandas de divorcio y custodia provocadas por las confesiones pagadas del programa
4375
clics
Reforma laboral
5235
clics
Hace meses Mallorca empezó a multar a conductores en su ZBE. Ahora tiene un problema con los turistas alemanes
más votadas
850
El escándalo de las VPO salpica a las élites de Alicante y al PP: familias adineradas y sueldos de 70.000 euros se adjudicaron pisos protegidos
365
Robert Duvall, actor versátil sin apenas iguales, muere a los 95 años. (ENG)
445
El 'sueño americano' a los 76 años: con medio pulmón y un marcapasos, conduce un Uber cada noche porque la sanidad privada le arruinó
314
Un imputado por falsificar facturas para la pareja de Ayuso es condenado a tres años por un fraude a la UE
343
Los caseros preguntan cuánto se ha subido “exactamente” el SMI “para calcular una cosa”
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
9
meneos
18
clics
El director ejecutivo de Instagram rechaza la noción de "adicción clínica" a las redes sociales en un juicio histórico
El CEO de la red social, Adam Mosseri, aseguró que "es importante diferenciar entre adicción clínica y uso problemático".
|
etiquetas
:
instagram
,
redes sociales
,
adicciones
,
niños
7
2
1
K
93
actualidad
8 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
7
2
1
K
93
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
concentrado
Lo de "uso problemático" recuerda (y mucho) al invento de "pseudoadicción" al Oxycotin que se sacó de la manga Purdue Pharma para seguir traficando con opioides.
6
K
118
#1
Herumel
*
El chapo Guzmán:
No señoria la coca que vendo no produce adicción, son simplemente costumbres continuadas.
7
K
97
#3
Verdaderofalso
#1
recuerdo a los CEO del sector del tabaco y no se porque
6
K
89
#6
Dene
*
#3
es el mismo discurso.
yo diría que los siquiatras ya han escrito suficiente sobre las "adicciones sin sustancias" como para no discutir ese tipo de chorreces
0
K
11
#7
Supercinexin
Adam Mosseri. No conocía a éste tipo. Ooooooootro israelounidense.
No hace falta decir absolutamente nada más.
2
K
47
#4
capitan__nemo
Que publiquen los datos de cuantas horas de uso total al dia, semana y mes. Y cuantas veces han accedido a la app al dia, ... (pueden haber tenido no tantos minutos u horas al dia pero acceder a la app cada 3 minutos compulsivamente)
0
K
16
#5
aupaatu
*
En España tambien padecemos el uso problematico de las benzodiacepinas que ayudan a pasar las depresiones y la ansiedad que nos proboca el comunismo , los bolivarianos y los perroflautas que dirigen Europa y el Mundo
1
K
11
#8
Nihil_1337
En en juicio este se han destapado documentos donde se ve como diseñan el sistema para que sea adictivo y como tarjetean a los adolescentes activamente porque saben que su nivel de neurodesarrollo los hace más vulnerables a esas tácticas y así ya tienen adultos enganchados de por vida.
0
K
7
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
No señoria la coca que vendo no produce adicción, son simplemente costumbres continuadas.
yo diría que los siquiatras ya han escrito suficiente sobre las "adicciones sin sustancias" como para no discutir ese tipo de chorreces
No hace falta decir absolutamente nada más.