El director ejecutivo de Instagram rechaza la noción de "adicción clínica" a las redes sociales en un juicio histórico

El director ejecutivo de Instagram rechaza la noción de "adicción clínica" a las redes sociales en un juicio histórico

El CEO de la red social, Adam Mosseri, aseguró que "es importante diferenciar entre adicción clínica y uso problemático".

#2 concentrado
Lo de "uso problemático" recuerda (y mucho) al invento de "pseudoadicción" al Oxycotin que se sacó de la manga Purdue Pharma para seguir traficando con opioides.
Herumel

El chapo Guzmán:
El chapo Guzmán:
No señoria la coca que vendo no produce adicción, son simplemente costumbres continuadas.
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
#1 recuerdo a los CEO del sector del tabaco y no se porque
Dene #6 Dene *
#3 es el mismo discurso.
yo diría que los siquiatras ya han escrito suficiente sobre las "adicciones sin sustancias" como para no discutir ese tipo de chorreces
Supercinexin #7 Supercinexin
Adam Mosseri. No conocía a éste tipo. Ooooooootro israelounidense.

No hace falta decir absolutamente nada más.
capitan__nemo #4 capitan__nemo
Que publiquen los datos de cuantas horas de uso total al dia, semana y mes. Y cuantas veces han accedido a la app al dia, ... (pueden haber tenido no tantos minutos u horas al dia pero acceder a la app cada 3 minutos compulsivamente)
aupaatu #5 aupaatu *
En España tambien padecemos el uso problematico de las benzodiacepinas que ayudan a pasar las depresiones y la ansiedad que nos proboca el comunismo , los bolivarianos y los perroflautas que dirigen Europa y el Mundo
Nihil_1337 #8 Nihil_1337
En en juicio este se han destapado documentos donde se ve como diseñan el sistema para que sea adictivo y como tarjetean a los adolescentes activamente porque saben que su nivel de neurodesarrollo los hace más vulnerables a esas tácticas y así ya tienen adultos enganchados de por vida.
