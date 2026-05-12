edición general
24 meneos
31 clics
En directo | El Consejo de Ministros aprueba el proyecto de ley para frenar el modelo Torrejón de privatización de la sanidad pública

En directo | El Consejo de Ministros aprueba el proyecto de ley para frenar el modelo Torrejón de privatización de la sanidad pública

El Consejo de Ministros aprueba este martes el proyecto de ley de gestión pública e integridad del Sistema Nacional de Salud, que pretende frenar la privatización en la sanidad pública. La normativa vetará en el futuro modelos como el del Hospital de Torrejón del Grupo Ribera o como los que tiene Quirón en Madrid, que forman parte de la red pública, pero están gestionados por empresas, además de poner la lupa en cómo funcionan esas concesiones en vigor.

| etiquetas: consejo de ministros , proyecto de ley , freno , privatización , sanidad
20 4 3 K 143 politica
3 comentarios
20 4 3 K 143 politica
M.Dick_Tadura #1 M.Dick_Tadura *
Decreto que desgraciadamente durará lo que tarde el PP/VOX en llegar al gobierno y aceptar por los corruptores de la sanidad privada los correspondientes sobres/áticos/criptos, etc
2 K 16
#3 chavi
#1 Bueno, está en nuestra mano.

Nosotros vemos lo que queremos....
0 K 12

menéame