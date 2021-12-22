edición general
La diputada del PP Esther Llamazares lanza el bulo de que en el Congreso hay "terroristas que mataron en este país"

La diputada del PP por Asturias, Esther Llamazares, ha lanzado un bulo en el pleno municipal, celebrado este viernes en el Ayuntamiento de Avilés. Durante su intervención ha sostenido que en el Congreso de los Diputados hay “terroristas que mataron en este país”. Llamazares ha realizado una intervención con continuas acusaciones hacia los concejales socialistas e incluso ha atacado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

pepel #4 pepel
Y en Génova hay los que asesinaban en las cunetas.
#5 Leon_Bocanegra
Vaya, a Alcama le ha salido un competidor en eso de enmierdar noticias desde el primer comentario.
TomCollins #14 TomCollins
#5 no descartemos la posibilidad de que sea un simple clon {0x1f602}
manc0ntr0 #20 manc0ntr0
#5 apuesto mi melena a que es turuleto que lo mandaron de vuelta desde Telegram
#30 Leon_Bocanegra
#20 ostia, el turuleto, ese que se pasaba el santo día insultando. Me había olvidado de él xD xD
Cantro #11 Cantro
#7 Creo que ETA fue juzgada ampliamente, y hay un gran historial de condenas

Lo de Valencia se está investigando y lo de Ayuso, ya tal. Hay decisiones judiciales un tanto curiosas, y mucha ósmosis entre Génova y algunos juzgados
#13 anti_comunista *
#11 Efectivemente: "crees". Pero estás mal informado:

fundacionvt.org/publicacion/379-los-crimenes-de-eta-sin-resolver/

#12 Lo de Valencia se está investigando, pero de momento no podemos afirmar nada. También se está investigando al presidente, a su ex mano derecha durante 20 años, a su fiscal general del estado, a su mujer, a su hermano, etc. Pero no podemos afirmar nada de momento.
Cantro #17 Cantro
#13 Claro, no podemos afirmar que el presidente de una comunidad autónoma, con las competencias en gestión de emergencias, que no estaba en su puesto cuando debería haber estado y cuya actuación resultó en el retraso del envío de un mensaje de emergencias y la falta de movilización de los medios adecuados haya tenido algo que ver. Líbreme Dios.

Lo de Peinado y su caza de brujas, con tanto tiempo de instrucción, sin nada concreto, con investigaciones prospectivas y muchas cejas levantadas por parte de catedráticos de derecho, ya se verá en su momento. Esa chirigota es bien curiosa

Lo del hermano del presidente, tres cuartos de lo mismo
#21 anti_comunista *
#17 Qué curioso, si son de derechas son culpables (aunque ni siquiera hayan sido juzgados, ni condenados), pero si son de izquierdas (con la mano derecha de Sánchez ya en la cárcel y con Ábalos en camino) entonces todo es un caza de brujas.

Se te ve neutro y objetivo. Da gusto dialogar con gente así.
Andreham #9 Andreham
Terroristas no sé, pero descendientes de asesinos de españoles sí.
#3 Leon_Bocanegra
Erre que erre  media
Sandman #2 Sandman
Que diga nombres y apellidos, si tiene los ahorros suficientes para hacer frente a las demandas.
Andreham #12 Andreham
#7 Ayuso y Mazón están siendo investigados, sólo están archivadas en vuestras cabezas enfermas de gentuza de mierda, porque no podéis aceptar que sois tontos y habéis votado a asesinos.

Y cuando la justicia llena de descendientes franquistas se lo apañe, y lo archive de verdad; será exactamente igual que lo que criticas de los etarras: delitos sin culpable y que no colaboran con la justicia.
#15 tromperri
#12 en sus cabezas están archivadas por que saben que controlan la justicia.
#32 diablos_maiq
#23 A ti tampoco te vendría mal

dle.rae.es/herrar
#33 anti_comunista
#32 Errar está bien dicho. La has cagado, no trates de enmendarlo
#40 Leon_Bocanegra
#33 ni un chiste eres capaz de entender. Anda leete otra vez el post #26 y trata de entenderlo. Aunque claro, siendo de derechas...
#41 anti_comunista
#40 Pero a ver, si no sabes ni escribir, cómo cojones te vas poner a dar lecciones de ortografía y sintaxis si hasta mi sobrina escribe mejor que tú.
#42 Leon_Bocanegra
#41 hoye ke kosas me dize el pallo. Ajjsjajajajaajaj jajaajjaja
Ka1900 #34 Ka1900
#23 La vergüenza la dan aquellos que no conocen ni la historia más cercana. Pero sigue con tu odio. Ya veo que tu nick es inspirador....de odio. Y te pongo en contesto. ETA mató a 669 personas...una aberración, pero los "abuelos" del PP asesinaron a cientos de miles tras la guerra y sus nietos están en contra de que las familias recuperen a sus muertos a fecha de hoy. Tienen más que callar unos que otros. Pero tú sigue con tus mierdas.
#37 anti_comunista *
#34 Los abuelos del PP no mataron a nadie, no puedes demostrarlo. Si nos vamos a la historia y seguimos tu lógica ruin, la izquierda ha matado en España y en el mundo a millones de personas. Independientemente de eso, los que están ahora en los partidos mayoritarios no tienen culpa de nada (ni los de izquierda, ni los de derecha). De hecho, la mayoría de las personas lo han superado y por eso votan de forma masiva a esos paritdos. Pero tú sigue con tus mierdas de hace 80 años. Sigues anclado en el 36. De ahí tu odio y frustraciones personales, posiblemente debido a traumas infantiles.
#35 Leon_Bocanegra
#23 transportar líquidos ajjajajajajaaj ay la virgen!! Jajajaja
#28 Tunguska08Chelyabinsk13 *
No se si es verdad, pero descendencia de los que mataron en este país, lo doy por seguro.
#43 Suleiman
Está gente se droga antes de salir a la palestra? Es que no tiene puto sentido lo que dicen.
#36 Toponotomalasuerte
en el congreso está el partido de fraga. El de los sucesos de montejurra y asesinatos de trabajadores y sindicalistas de la dictadura y está gente que hace apología de hundir barcos y que secundan genocidios.
La diferencia entre un etarra y un franquista es la cantidad de muertos y que uno de ellos nos libro de Carrero blanco, aunque aún no este claro cual de los dos.
#29 Tks4dTip
Ah, mira, Pues podría dimitir.
manc0ntr0 #16 manc0ntr0
#7 reportado por bulo
#19 anti_comunista
#16 ¿Dónde está el bulo? Dime para que te pueda mostrar referencias.
manc0ntr0 #22 manc0ntr0
#19 en tu comentario. Tampoco es tan largo como para que te pierdas leyéndolo, más cuando lo escribiste tú
#23 anti_comunista *
#22 Pero dime en qué exactamente miento. Dónde está el bulo.

#18 Qué tendrá que ver ahora cómo se fundó el PP con lo que que dije este tipa. Si además, ni había nacido cuando murió Franco. En cuanto perdéis un debate sacáis el comodín de Franco. Qué vergüenza dais.

#26 no, herrar es transportar líquidos. Errar es equivocarse. Normal que seas de izquierda.

#25 El mismo jefe de ETA: elpais.com/espana/2021-12-22/david-pla-el-ultimo-jefe-de-eta-tendra-un
CerdoJusticiero #38 CerdoJusticiero *
#_23 En el Congreso hay diputados de Bildu, que señalaban a quien había que matar.

¿Quiénes? Da nombres, venga, y dime a quién señalaron

#22 Edito: cada vez duran menos...
DayOfTheTentacle #27 DayOfTheTentacle
No creo que queden franquistas que mataran en la guerra civil o postguerra pero a saber...
Fran_Ramos #31 Fran_Ramos
el pp a matado a miles de personas con sus politicas de sanidad.
#1 anti_comunista
Franco tampoco mató a nadie, solamente dictaba sentencias de muerte. Pues lo mismo. En el Congreso hay diputados de Bildu, que señalaban a quien había que matar.

Esta mujer no está errada en lo que dice.
Cantro #6 Cantro
#1 Y también del PP, que siguen apoyando a un presidente de comunidad autónoma que fue decisivo en más de 200 muertes, una presidenta de comunidad autónoma que fue decisiva en la muerte de miles de personas (más que los que mató ETA en varias décadas) y hay algún diputado por ahí de la época en que por subcontratar un vuelo sin las debidas diligencias, 75 militares perdieron sus vidas

Efectivamente, hay terroristas
#7 anti_comunista
#6 Sí, lo que tú quieras, pero de momento no están siendo ni investigados ni Mazón, ni Ayuso. Todas las causas están archivadas. Esa es la realidad.

Mientras tanto, los de ETA tienen más de 400 muertos a sus espaldas que todavía no tiene culpables y no colaboran con la justicia.
jonolulu #24 jonolulu
#6 El terrorismo bueno de la historia...
angeloso #8 angeloso
#1 El propio partido de la mendruga ésta está fundado por traidores a la patria y asesinos.
#10 anti_comunista *
#8 ¿Y ella tiene la culpa de algo? Porque si nos ponemos a mirar la historia de los partidos políticos de izquierda solamente vemos muertos y asesinados por todas partes, además de robos, golpes de estado, revoluciones, etc.
Ka1900 #18 Ka1900
#1 Qué huevazos....tú mismo/a estás diciendo que desde el PP no tienen catadura moral para hacer semejantes alegaciones. ¿De donde crees que salió el PP? ¿Sabes quién lo fundó?...pues eso oiga.
CerdoJusticiero #25 CerdoJusticiero
#1 ¿Qué diputado de Bildu ha sido dirigente de ETA, bulero? ¿A quién señalaron para que otros les dispararan?
#26 diablos_maiq
#1 querrás decir que no está herrada, aunque buena falta le hace
