La diputada del PP Esther Llamazares lanza el bulo de que en el Congreso hay "terroristas que mataron en este país"

La diputada del PP por Asturias, Esther Llamazares, ha lanzado un bulo en el pleno municipal, celebrado este viernes en el Ayuntamiento de Avilés. Durante su intervención ha sostenido que en el Congreso de los Diputados hay “terroristas que mataron en este país”. Llamazares ha realizado una intervención con continuas acusaciones hacia los concejales socialistas e incluso ha atacado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.