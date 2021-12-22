La diputada del PP Esther Llamazares lanza el bulo de que en el Congreso hay "terroristas que mataron en este país"

La diputada del PP por Asturias, Esther Llamazares, ha lanzado un bulo en el pleno municipal, celebrado este viernes en el Ayuntamiento de Avilés. Durante su intervención ha sostenido que en el Congreso de los Diputados hay “terroristas que mataron en este país”. Llamazares ha realizado una intervención con continuas acusaciones hacia los concejales socialistas e incluso ha atacado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Lo de Valencia se está investigando y lo de Ayuso, ya tal. Hay decisiones judiciales un tanto curiosas, y mucha ósmosis entre Génova y algunos juzgados
#12 Lo de Valencia se está investigando, pero de momento no podemos afirmar nada. También se está investigando al presidente, a su ex mano derecha durante 20 años, a su fiscal general del estado, a su mujer, a su hermano, etc. Pero no podemos afirmar nada de momento.
Lo de Peinado y su caza de brujas, con tanto tiempo de instrucción, sin nada concreto, con investigaciones prospectivas y muchas cejas levantadas por parte de catedráticos de derecho, ya se verá en su momento. Esa chirigota es bien curiosa
Lo del hermano del presidente, tres cuartos de lo mismo
Se te ve neutro y objetivo. Da gusto dialogar con gente así.
Y cuando la justicia llena de descendientes franquistas se lo apañe, y lo archive de verdad; será exactamente igual que lo que criticas de los etarras: delitos sin culpable y que no colaboran con la justicia.
La diferencia entre un etarra y un franquista es la cantidad de muertos y que uno de ellos nos libro de Carrero blanco, aunque aún no este claro cual de los dos.
#18 Qué tendrá que ver ahora cómo se fundó el PP con lo que que dije este tipa. Si además, ni había nacido cuando murió Franco. En cuanto perdéis un debate sacáis el comodín de Franco. Qué vergüenza dais.
#26 no, herrar es transportar líquidos. Errar es equivocarse. Normal que seas de izquierda.
¿Quiénes? Da nombres, venga, y dime a quién señalaron
#22 Edito: cada vez duran menos...
Esta mujer no está errada en lo que dice.
Efectivamente, hay terroristas
Mientras tanto, los de ETA tienen más de 400 muertos a sus espaldas que todavía no tiene culpables y no colaboran con la justicia.