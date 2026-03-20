El dinero que necesita una embarazada en marzo de 2026 para ella y su hijo fuera de las ayudas de la Seguridad Social

Tener un bebé implica mucho más que prepararse emocionalmente, también supone organizar un presupuesto realista para cubrir los gastos del embarazo y los primeros meses del recién nacido. Aunque las ayudas de la Seguridad Social alivian parte de la carga, todavía quedan costes esenciales que cada futura madre debe planificar por sí misma.