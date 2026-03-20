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El dinero que necesita una embarazada en marzo de 2026 para ella y su hijo fuera de las ayudas de la Seguridad Social

El dinero que necesita una embarazada en marzo de 2026 para ella y su hijo fuera de las ayudas de la Seguridad Social

Tener un bebé implica mucho más que prepararse emocionalmente, también supone organizar un presupuesto realista para cubrir los gastos del embarazo y los primeros meses del recién nacido. Aunque las ayudas de la Seguridad Social alivian parte de la carga, todavía quedan costes esenciales que cada futura madre debe planificar por sí misma.

| etiquetas: embarazo , gasto , bebé , seguridad social
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5 comentarios
2 1 0 K 29 actualidad
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Es verdad, el padre está solo de miranda...
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#4 Onaj
Y luego está uno de los grandes factores, la conciliación. Guardería o cuidado infantil puede costar entre 200 y 600 euros al mes, dependiendo de la opción elegida. Es, sin duda, uno de los gastos más importantes y el que más condiciona la economía familiar en los primeros años.

Pues dependerá de la Comunidad Autónoma. Nosotros pagábamos 400 los que estuvo en su primer año, 200 el segundo y 0 el tercero; pero ahora está todo subvencionado al 100%
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DaniTC #5 DaniTC *
#4 aquí la guardería cuesta 170€ sin subvención. Con la ayuda de la deducción (que reciben todos) baja 500€ en la renta. Y luego hay más todavía en subvenciones.
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SeñorPresunciones #2 SeñorPresunciones
Luego aparecen idiotas como el tal Varsavsky ese con su "ultraporyecto" para acabar con la infertilidad de occidente. No es un problema de infertilidad, es que la gente no se pude permitir criar un hijo en el infierno económico que habéis creado para forraros con vuestras empresas productoras de humo y deuda.
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#3 BoosterFelix
"también supone organizar un presupuesto realista para cubrir los gastos del embarazo y los primeros meses del recién nacido"

Está claro que el que ha escrito este artículo no conoce a mis amigos los defensores del derecho de hacer nacer a los hijos en la pobreza o la precariedad, o bien está siendo sutilmente aporófobo.
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menéame