El dinero que necesita una embarazada en marzo de 2026 para ella y su hijo fuera de las ayudas de la Seguridad Social

Tener un bebé implica mucho más que prepararse emocionalmente, también supone organizar un presupuesto realista para cubrir los gastos del embarazo y los primeros meses del recién nacido. Aunque las ayudas de la Seguridad Social alivian parte de la carga, todavía quedan costes esenciales que cada futura madre debe planificar por sí misma.
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Pues dependerá de la Comunidad Autónoma. Nosotros pagábamos 400 los que estuvo en su primer año, 200 el segundo y 0 el tercero; pero ahora está todo subvencionado al 100%
Está claro que el que ha escrito este artículo no conoce a mis amigos los defensores del derecho de hacer nacer a los hijos en la pobreza o la precariedad, o bien está siendo sutilmente aporófobo.