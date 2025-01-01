edición general
Dimite el ministro de Exteriores de Países Bajos tras no lograr medidas contra Israel

El ministro de Exteriores de Países Bajos, Caspar Veldkamp, ha anunciado este viernes su dimisión tras constatar las discrepancias dentro de la coalición de Gobierno para imponer nuevas sanciones contra Israel. Veldkamp prometió el jueves ante el Parlamento la adopción de castigos como represalia por la situación humanitaria en la Franja de Gaza, pero este viernes ha podido constatar en una reunión que no todos los ministros están dispuestos a ello.

Verdaderofalso
Una persona digna e íntegra
Una persona digna e íntegra

Tensk
#1 #2 En cuanto algunos se enteren de que su partido es una especie de PP...

Veelicus
#3 Cuando todo su partido haga lo mismo entonces podremos decir que su partido, una especie de PP, es un partido integro, de mientras, podemos decir justo lo contrario

Sandilo
#4 Personalmente lo que me preocupa son las medidas que se adopten para aquí. Yo voto a Pp por las medidas que adopta para España no por las que adopta hacia Israel.


Pero de todas formas el voto es libre así que si priorizas tu voto en función de lo que se determine Israel en lugar de por lo que ocurra en España allá tú.

sotillo
#5 ¿ Y te parece bonito lo que están haciendo? Joder el país para luego levantar sobres

Sandilo
#10 Supongo que te refieres a los sobres de Cerdán…

sotillo
#16 Es que como está detrás de Montoro ni se aprecia, yo siempre voy a lo gordo y al que siendo un delincuente está en la calle, si está en la cárcel ya me relajo, me pasa igual con el cáncer moreno de Zaplana, que solo veo el moreno

mecheroconluz
#5 ¿Y cuales son esas mediads del PP para España que te hacen votarles?

The_real_deal
#5 a hostia, votas al PP por que es un partido famoso por preocuparse por las cosas nacionales, como por la guerra de Irak, pegado a Albacete.

Sandilo
#21 En España tienes un volcán donde las víctimas siguen durmiendo en contenedores, otras víctimas de la Dana abandonadas, media España ardiendo, jóvenes que no pueden acceder a la vivienda, inseguridad en las Cannes, presión inmigratoria descontrolada pero lo importante y prioritario para la izquierda es Gaza.

Ok, todo correcto.

#21 #11

Andreham
#22 Tío, el PP tiene en la recamara decenas de esos casos, votarles porque el psoe (también de derechas) abandona a la gente es una subnormalidad.

Pero que da igual, haz lo que te de la gana, ya sufrirás cuando te coman la cara.

electroman
#22 Toda España ardiendo y las calles llenas de moros intentando violar a mi mujer y a mi hija! :palm:

The_real_deal
#22 falsa dicotomía. Lo que comentas es importante (parte de eso le toca al PP) y lo de Gaza también. No es una cosa o la otra.

chavi
#4 Si es íntegro no es una especie de PP.

Tensk
#4 De momento no puedes decir nada del partido en tanto que el gobierno es de coalición.

Veelicus
#17 ya estas mezclando, pero tranquilo, hay gente inteligente en meneame que se da cuenta de lo que intentas.

Tensk
#20 ¿Qué es lo que intento? Si el gobierno fuese monocolor entonces claro que podrías decir algo de su partido. Si es una coalición y lo que se dice es que no todos los ministros estaban por la labor, mientras no se sepa de qué partidos son los ministros que no apoyaron su iniciativa no puedes decir nada, ni a favor ni en contra, de su partido.

¿Qué es lo que intento? nada en absoluto, mi error en todo caso es asumir que la gente como tú sepa lógica básica en vez de lanzar afirmaciones carentes de sentido.

Verdaderofalso
#3 que una persona de todo el gabinete tenga esa decencia ya dice mucho del partido

Tensk
#6 Que este haya hecho eso no dice nada del resto.

sotillo
#3 Se la pela, esta gente se ve que no tienen sentimientos, bueno y odio

sotillo
#1 Un héroe, cuando más falta hacen

Ka0
Deberían tomar ejemplo el resto de mandatarios europeos. ¿Queda alguno más con un mínimo de dignidad?

txepel
Tampoco me extrañaría nada que haya recibido un correo con unas instrucciones y capturas de aquella vez que buscó “hot schoolgirl” en google.

chavi
En cuanto se enteren qué ?

chavi
Le honra. Mi respeto

alfre2
Hagamos llegar esta noticia a Ursula von der Leyen. Es para una cosa


