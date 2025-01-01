Dimite el ministro de Exteriores de Países Bajos tras no lograr medidas contra Israel

El ministro de Exteriores de Países Bajos, Caspar Veldkamp, ha anunciado este viernes su dimisión tras constatar las discrepancias dentro de la coalición de Gobierno para imponer nuevas sanciones contra Israel. Veldkamp prometió el jueves ante el Parlamento la adopción de castigos como represalia por la situación humanitaria en la Franja de Gaza, pero este viernes ha podido constatar en una reunión que no todos los ministros están dispuestos a ello.
| etiquetas: países bajos , caspar veldkamp , dimisión , israel
Pero de todas formas el voto es libre así que si priorizas tu voto en función de lo que se determine Israel en lugar de por lo que ocurra en España allá tú.
Ok, todo correcto.
#21 #11
Pero que da igual, haz lo que te de la gana, ya sufrirás cuando te coman la cara.
¿Qué es lo que intento? nada en absoluto, mi error en todo caso es asumir que la gente como tú sepa lógica básica en vez de lanzar afirmaciones carentes de sentido.