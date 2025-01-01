Dimite el ministro de Exteriores de Países Bajos tras no lograr medidas contra Israel

El ministro de Exteriores de Países Bajos, Caspar Veldkamp, ha anunciado este viernes su dimisión tras constatar las discrepancias dentro de la coalición de Gobierno para imponer nuevas sanciones contra Israel. Veldkamp prometió el jueves ante el Parlamento la adopción de castigos como represalia por la situación humanitaria en la Franja de Gaza, pero este viernes ha podido constatar en una reunión que no todos los ministros están dispuestos a ello.