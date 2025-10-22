Dilemas...

Suponed que tenéis a vuestro cargo un paciente con ELA (esclerosis lateral amiotrófica) bulbar que en consultas de revisión se le propone en varias ocasiones a lo largo de los meses de seguimiento la posibilidad de traqueostomía para ventilación mecánica domiciliaria ante la progresión de la insuficiencia respiratoria conforme avanza la enfermedad a lo que el paciente se niega en reiteradas ocasiones.

Un día el paciente acude a urgencias por disnea con abundantes secreciones, muy mal estado general y extrema dificultad para remontar la situación con oxigenoterapia. En esa situación de "ahogo" el paciente demanda la traqueostomía y los familiares también lo piden.

Sin necesidad de saber mucho más ¿Qué haríais?