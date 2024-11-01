"El dilema de Malaca": por qué otro paso crítico para la navegación genera preocupación en el comercio global

En medio del bloqueo del estrecho de Ormuz, una de las vías marítimas más importantes del mundo, otra arteria vital para el comercio global está empezando a captar la atención internacional. El estrecho de Malaca, en el sudeste asiático, ha vuelto a ser noticia después de que funcionarios indonesios confirmaran que Estados Unidos había presentado una propuesta para obtener autorización militar general para sobrevolar territorio indonesio, tras la firma de un acuerdo de defensa el lunes. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia indicó.