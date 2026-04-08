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Digi sufre una caída nacional que bloquea las llamadas de voz en España
El fallo comenzo a las 11.00 de la mañana y no afecta a Internet
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:
digi
,
caída nacional
,
llamadas de voz
,
españa
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#2
makinavaja
Pues a mi las llamadas me van bien....
0
K
12
#4
kreator
Internet fibra funciona
ISP: Digi Spain Telecom
Idle Latency: 3.01 ms (jitter: 0.18ms, low: 2.84ms, high: 3.43ms)
Download: 528.57 Mbps (data used: 238.4 MB)
6.87 ms (jitter: 0.57ms, low: 3.57ms, high: 9.40ms)
Upload: 530.96 Mbps (data used: 686.1 MB)
2.12 ms (jitter: 0.36ms, low: 1.75ms, high: 10.80ms)
Packet Loss: 0.0%
0
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12
#3
Feliberto
No si lo normal en Digi es que algo funcione.
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#1
Cuchifrito
No afecta a internet y un cuerno. La red 5g se va todo el rato. He tenido que poner como preferir 4g y parece que así aguanta.
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#5
j3j3j3j3
digi se ha expandido tanto que tiene problemas de infraestructura ( o le putean , vete tu a saber) , la cobertura te salta de 5 a 4 o a ninguna cada dos por tres, mas de una vez no conecta la llamada , se queda como en el aire , ni suena ni nada , simplemente silencio , hasta que salta el timeout de la central y te dice que esta desconectado, o problemas reales de internet , sonde te quedas sin cobertura cierto tiempo cada dia ...
es barato y sirve para bajar la competencia , pero deberían trabajar algo mas en sus redes o consolidar lo que tiene "conquistado"
0
K
8
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5
comentarios)
menéame
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ISP: Digi Spain Telecom
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Download: 528.57 Mbps (data used: 238.4 MB)
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Packet Loss: 0.0%
es barato y sirve para bajar la competencia , pero deberían trabajar algo mas en sus redes o consolidar lo que tiene "conquistado"