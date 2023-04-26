Diez impresionantes artistas que fueron imbéciles [ENG]

Caravaggio es mejor conocido por sus exquisitas pinturas al óleo que representan escenas sangrientas y batallas brutales. Sus sujetos muestran un notable sentido del movimiento en el lienzo mientras matan y son asesinados. Y, al parecer, las pinturas de Caravaggio reflejaban su tendencia asesina. Además era alcohólico. Paul Gauguin le cortó la oreja a Van Gogh y se casó con niñas polinesias. Francis Bacon fue un depredador sexual. Pablo Picasso dijo que las mujeres eran "máquinas de sufrir" y vejó a las mujeres con las que estuvo.