Diego San José, creador de ‘Celeste’: “Nos enseñan los afluentes del Miño pero no a pagar impuestos”

"El problema es que no nos han explicado qué hace Robin Hood. Sabemos que quita, pero no para qué. Y no creo que esto sea algo que se vaya a corregir pronto, que nos eduquen respecto a lo que es el estado de bienestar. Hay un montón de cosas alucinantes que tenemos mejor que como estaban cuando nacimos. Pero pensamos que todo lo que nos rodea sucede de la nada, que no se financia y que no se paga. La lástima es que nadie nos haya explicado lo que es el Estado. Nos enseñan los afluentes del Miño, no a gestionar emociones ni a pagar impuestos."