El día que WhatsApp decidió hacer público que se folla tu privacidad

¡Por fin ha llegado el día! WhatsApp ha decidido quitarse la máscara (y no me refiero a la de Guy Fawkes) y hacer público lo que lleva haciendo muchos años y a nadie le ha importado: Su verdadera política de privacidad. No voy a ser yo quien la publique y os suelte ese rollo puesto que está accesible y explicada por muchos medios.