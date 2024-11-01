edición general
El día del tentáculo: vinagre, píxeles y una ensalada

Me rebobiné a los años noventa. Si le viene bien puede sonar en su cabeza la banda sonora de Regreso al futuro. Alan Silvestri se vino conmigo, lógico. Concretamente aterricé en la mañana de un 25 de diciembre mientras sostenía en las manos un regalo abierto con la violencia del que intuye que va a tener suerte. El día del tentáculo, LucasArts y una sonrisa. Una aventura gráfica que me hizo desayunar rápido y huir hacia el PC con procesador 486 que vivía conmigo en la habitación. Comencé a jugar sabiendo que las buenas notas eran...

#1 A_S
Hay que cambiar la bandera de Estados Unidos por un tentáculo :-D
skaworld #3 skaworld
El dia del tentaculo lo jugue antes del maniac mansion, en aquellos dias en los que buscar soluciones a los puzles era una tarea conjunta entre tu grupo de inadaptados sociales del patio del colegio porque no habia otra manera de obtener respuestas. 5 o 6 mentes pensando al unisono buscando una soluicion cuando entre todos no dabais ni pa solucionar los mantelitos del burguer.

Y cuando lo pasé, me dije bua pos me paso tb el Maniac Mansion, q seguro que es mas facil.

Años... años pasaron hasta conocer a una persona ya en la carrera (una chica de bellas artes ademas) que me humilló diciendo ¿Ah que tu no? Yo me lo acabé... con el surfista. El puto surfista...El puto Jeff... la madre q lo pario
MoñecoTeDrapo #4 MoñecoTeDrapo
El confusamente denominado botón "Turbo" no aceleraba la máquina, sino que la hacía más lenta.
Y lo de la dentadura postiza de Washington no es una ocurrencia de los guionistas de LucasArts:
es.wikipedia.org/wiki/Dentadura_de_George_Washington
