El día del tentáculo: vinagre, píxeles y una ensalada

Me rebobiné a los años noventa. Si le viene bien puede sonar en su cabeza la banda sonora de Regreso al futuro. Alan Silvestri se vino conmigo, lógico. Concretamente aterricé en la mañana de un 25 de diciembre mientras sostenía en las manos un regalo abierto con la violencia del que intuye que va a tener suerte. El día del tentáculo, LucasArts y una sonrisa. Una aventura gráfica que me hizo desayunar rápido y huir hacia el PC con procesador 486 que vivía conmigo en la habitación. Comencé a jugar sabiendo que las buenas notas eran...
Y cuando lo pasé, me dije bua pos me paso tb el Maniac Mansion, q seguro que es mas facil.
Años... años pasaron hasta conocer a una persona ya en la carrera (una chica de bellas artes ademas) que me humilló diciendo ¿Ah que tu no? Yo me lo acabé... con el surfista. El puto surfista...El puto Jeff... la madre q lo pario
Y lo de la dentadura postiza de Washington no es una ocurrencia de los guionistas de LucasArts:
es.wikipedia.org/wiki/Dentadura_de_George_Washington
www.youtube.com/watch?v=aqPFHJYD2R4