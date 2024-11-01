DHL: Deutsche Post dejará de llamarse Deutsche Post [DEU]

Deutsche Post pasará a llamarse DHL AG: los accionistas lo han decidido casi por unanimidad. Se estima que el cambio de nombre y la nueva estructura costarán alrededor de 37 millones de euros. Deutsche Post es prácticamente historia, al menos como nombre corporativo. Más de tres décadas después de su creación, los accionistas de la empresa de logística con sede en Bonn decidieron, en su junta general anual, abandonar el nombre a nivel corporativo y operar a partir de ahora bajo el nombre de DHL AG en la bolsa de valores.