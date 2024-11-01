DHL: Deutsche Post dejará de llamarse Deutsche Post [DEU]

Deutsche Post pasará a llamarse DHL AG: los accionistas lo han decidido casi por unanimidad. Se estima que el cambio de nombre y la nueva estructura costarán alrededor de 37 millones de euros. Deutsche Post es prácticamente historia, al menos como nombre corporativo. Más de tres décadas después de su creación, los accionistas de la empresa de logística con sede en Bonn decidieron, en su junta general anual, abandonar el nombre a nivel corporativo y operar a partir de ahora bajo el nombre de DHL AG en la bolsa de valores.
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Les sale a 18.5 millones cada letra
Deutsche Post AG es la sucesora del Servicio Postal Federal Alemán (Bundespost), que se privatizó gradualmente en la década de 1990. En 2002, la empresa adquirió el proveedor de logística estadounidense DHL, tras lo cual su negocio internacional adquirió cada vez mayor importancia. La abreviatura DHL corresponde a las iniciales de sus fundadores: Adrian Dalsey, Larry Hillblom y Robert Lynn. El grupo logístico con sede en Bonn emplea a aproximadamente 534.000 personas a tiempo completo, de las cuales cerca de un tercio trabajan en Alemania.
Como el resto del país.