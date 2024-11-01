edición general
Deutsche Bank envió a Jeffrey Epstein un informe ejecutivo sobre España y Podemos en febrero de 2016

Mientras las élites españolas descartaban antidemocráticamente un gobierno apoyado por la mayoría plurinacional y de izquierdas, el banco alemán lo consideraba una de las hipótesis más probables

MiguelDeUnamano #2 MiguelDeUnamano
A ver si no nos sorprenden con titulares del tipo "Podemos también en los documentos de Epstein", con menos relación han hecho más.
Deviance #4 Deviance
#2 No lo dudes ni un segundo.
Mangione #1 Mangione *
Es que era la más probable. Precisamente por eso las cloacas del estado monárquico violaron la supuesta democracia y encima siguen impunes.

El concepto de casta más vigente que nunca.
Malinke #3 Malinke
Este tío andaba metido en todo: mujeres (también para los negocios y la polítical), política, negocios y vete a saber que tipo de servicios, igual se afeito allí Aznar el bigote.
