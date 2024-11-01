·
22
meneos
51
clics
Deutsche Bank envió a Jeffrey Epstein un informe ejecutivo sobre España y Podemos en febrero de 2016
Mientras las élites españolas descartaban antidemocráticamente un gobierno apoyado por la mayoría plurinacional y de izquierdas, el banco alemán lo consideraba una de las hipótesis más probables
|
etiquetas
:
epstein
,
podemos
,
deutsche bank
18
4
1
K
165
politica
4 comentarios
#2
MiguelDeUnamano
A ver si no nos sorprenden con titulares del tipo "Podemos también en los documentos de Epstein", con menos relación han hecho más.
4
K
55
#4
Deviance
#2
No lo dudes ni un segundo.
0
K
10
#1
Mangione
*
Es que era la más probable. Precisamente por eso las cloacas del estado monárquico violaron la
supuesta
democracia y encima siguen impunes.
El concepto de
casta
más vigente que nunca.
3
K
39
#3
Malinke
Este tío andaba metido en todo: mujeres (también para los negocios y la polítical), política, negocios y vete a saber que tipo de servicios, igual se afeito allí Aznar el bigote.
0
K
12
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
El concepto de casta más vigente que nunca.