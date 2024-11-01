Detienen a los ladrones de un bar por el reguero de monedas que iban dejando

Dos hombres que supuestamente acababan de robar cerca de 200 euros del interior de un bar de Elche, en plena madrugada, han sido detenidos al seguir los agentes de la Policía Nacional el rastro de las monedas que se les cayeron en la huida. Según han informado fuentes de la investigación, los detenidos son dos individuos de 50 y 43 años, españoles, y ambos con numerosos antecedentes policiales por delitos contra el patrimonio. El robo con fuerza ocurrió hace unos días pasadas las 2 horas cuando saltó la alarma de un bar del centro de Elche y...
Con esa edad y robando monedas en un bar, a esta gente la mejor forma de ayudarla es trabajo social, un momo naranja, cadenas en los pies y a limpiar monte de Sol a Sol, en cuanto lleven un par de años ya les puedes quitar las cadenas, el momo naranja y no necesitan ni vigilancia, se pagan ellos el viaje todos los días al corte para seguir trabajando
