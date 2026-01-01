·
Detenido un hombre por matar a una mujer tras empujarla desde un undécimo piso en Villaverde
Los hechos ocurrieron en la madrugada del 31 de diciembre, cuando la mujer fue encontrada precipitada
detenido
,
matar
,
mujer
,
villaverde
relacionadas
#1
petal
*
que puto desgraciado
0
K
10
#2
petal
*
#1
...si se confirma que la ha empujado.
0
K
10
#3
Abcdefghijklm
*
Es habitual que la gente que comenta las noticias en El Mundo sea tan repugnante?
0
K
7
#4
elsnons
*
#3
Toma, segundo premio de hoy.
0
K
10
#5
Abcdefghijklm
#4
por?
0
K
7
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
