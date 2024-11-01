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Detenido por agredir sexualmente a cinco niñas hijas de clientes de su bar: las engatusaba con chocolatinas y regalos

Detenido por agredir sexualmente a cinco niñas hijas de clientes de su bar: las engatusaba con chocolatinas y regalos

Fue entonces cuando los agentes, a través de la realización de diversas pesquisas, tuvieron conocimiento de que el sospechoso, propietario de un establecimiento, se valía de su negocio para contactar con las niñas menores, llegando a proponerles que le ayudaran en el almacén a cambio de dinero. Incluso les ofrecía que se pusieran vestidos que, según él, les quedarían muy bien. Ante la gravedad de los hechos, los agentes constataron la existencia de cinco presuntas víctimas hasta el momento. Por todo ello, se ha llevado a término esta semana...

| etiquetas: sucesos , valencia , menores , abusos
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3 comentarios
14 3 0 K 142 actualidad
YSiguesLeyendo #2 YSiguesLeyendo
sin padres irresponsables que dejan a sus hijas en manos de cualquier tabernero que las lleve a su almacén y así se las quitan un rato del medio y pueden seguir tranquilamente con sus comilonas y sus borracheras... sin estos padres irresponsables estos hechos no habrían sido posible. llama la atención que estos abusos se producían cuando los progenitores de las niñas estaban en el mismo establecimiento donde abusaba de ellas: "engatusaba a las niñas mientras sus padres comían o cenaban"
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YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... la entrada y registro del domicilio del sospechoso, así como también la inspección del establecimiento del cual era propietario. Entre los efectos intervenidos se encuentran gran cantidad de indumentaria pornográfica y sexual, la mayoría de talla pequeña, numerosos juguetes y útiles para diferentes prácticas sexuales, un ordenador y otros efectos de carácter incriminatorio, procediendo a su inmediata detención. El detenido, con antecedentes policiales, tras pasar a disposición judicial ha ingresado en prisión...
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pepel #3 pepel
Y Mazón mientras tanto en el Ventorro.
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