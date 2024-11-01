Detenido por agredir sexualmente a cinco niñas hijas de clientes de su bar: las engatusaba con chocolatinas y regalos

Fue entonces cuando los agentes, a través de la realización de diversas pesquisas, tuvieron conocimiento de que el sospechoso, propietario de un establecimiento, se valía de su negocio para contactar con las niñas menores, llegando a proponerles que le ayudaran en el almacén a cambio de dinero. Incluso les ofrecía que se pusieran vestidos que, según él, les quedarían muy bien. Ante la gravedad de los hechos, los agentes constataron la existencia de cinco presuntas víctimas hasta el momento. Por todo ello, se ha llevado a término esta semana...