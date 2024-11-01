edición general
3 meneos
67 clics

Detectan un asteroide con forma de cacahuete que se acercó a la Tierra como no lo hacía desde hace 350 años: tiene cráteres del tamaño de edificios y giraba cada 5 horas

El asteroide 1997 QK1, de 200 metros y con una forma insólita de cacahuete, se ha acercado a nuestro planeta como no lo hacía desde el siglo XVII, revelando detalles que intrigan a la ciencia.

| etiquetas: asteroide , tierra , ciencia
3 0 1 K 20 ciencia
3 comentarios
3 0 1 K 20 ciencia
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos *
#0 Corrige no gira cada 5 horas, es cada 3,5 programas de Ana Rosa.
3 K 42
Donal_Trom #2 Donal_Trom
Va a convertir esto en El Planeta de los Simios
0 K 6
#3 diablos_maiq
Viene para pagar nuestras pensiones
0 K 10

menéame