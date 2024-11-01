Desvergüenza y delitos variados

Por fin hemos encontrado un uso a las criptomonedas. Los que me leéis desde hace una temporada probablemente sabéis que soy profundamente escéptico sobre las criptomonedas. Siempre he sido de la opinión de que son una solución en busca de un problema, no una tecnología revolucionaria; no tienen mayor valor inversor que una colección de sellos, exceptuando el hecho de que un sello al menos te sirve para enviar una carta.
El año pasado el partido republicano montó un escándalo infinito porque Hunter Biden, hijo del presidente y cretino habitual, vendió unas cuántas pinturas mediocres por precios un tanto (bastante) inflados. Los hijos del actual presidente han dado un pelotazo de miles de millones a cambio de un indulto y nadie ha dicho ni pío.
Claro claro...
Usos como medio de pago :
What Can You Buy with Bitcoin?
www.investopedia.com/what-can-you-buy-with-bitcoin-5179592
Y afirmar que no tiene valor inversor, viendo que BTC esta a 110K, es ser un cinico de mucho cuidado. La amplia mayoria de compradores en toda la historia de BTC esta en ganancias
Un dinero que es "programable", cuando cualquiera que no sea retra ha visto que todos los ambitos de la vida se han o siguen informatizando pero por lo visto el dinero iba a ser una excepcion. Los… » ver todo el comentario
Que algo sea muy caro no quiere decir que de repente valga para nada más que para intercambiarlo a otro pardillo.... ese es su valor inversor que se lo puedes encalomar a otro, hace pocos días de subió por aqui una noticia hablando de los NFTs que también iban a ser él futuro del arte y demás y oh surprise
Esa es solo la punta de iceberg de las utilidades de la blockchain. Pero viene fenomal para insultar y llamar criptobros.
Ya veras tu como el mundo corre a echar mano de las utilidades basadas en blockchain cuando la computacion cuantica llame a la puerta y todas las medidas de seguridad actuales valgan lo mismo que ponerle una puerta al campo...
Pero aquí estamos hablando de unos cromos de Trump para poder sobornarlo de manera legal y descarada{roll} las cryptos desde que nacieron hasta hoy sólo valen para eso para intentar timar a otros nada más por mucho que os enfadeis cuando os lo recuerde cualquiera
No, presentes usos, he proporcionado un enlace con ejemplos, no marees la perdiz.
"hace pocos días de subió por aqui una noticia hablando de los NFTs que también iban a ser"
En ningun momento he hablado de NFTs ni AltCoins, ni MemeCoins, estoy hablando de Bitcoin, para mi la unica crptomoneda real.
Lo demas son productos de dudosa fiabilidad controlados por empresas, envueltos de humo.
Que conste que es lo mismo, son cromos igualmente aunque valgannmas dinero... Puedes comprar de todo menos un dinosaurio, sobre todo si tu dinero viene de la droga o negocios turbios, es la mejor manera de moverlo
Te paso la cotización (no logarítmica) de Lycos. Sólo por indicarte que sólo un necio confunde valor y criptos.
companiesmarketcap.com/lycos/stock-price-history/
Bitcoin ha demostrado su solidez como herramienta para preservar valor, y por ello están comprándolo instituciones, empresas, gobiernos, bancos, fondos de inversión...
De nuevo todo esto, no es una opinion, son datos y hechos verificables.
Lo que va a suceder con Bitcoin en el futuro no lo se ni yo ni nadie (asi como tampoco se lo que va a pasar con el Euro o el Dollar)
Por cierto, para que quede claro, hablo de Bitcoin, el resto de criptos me parecen una estafa para idiotas, casi todas ellas, y no tengo ninguna duda que la amplia mayoria, no existira en 5 o 10 años.
Los que lo están comprando es para especular, como vinos de coleccionista, o las skins del counter strike.
Las criptomonedas, mas bien las redes blockchain (y no todas), seran, oh sorpresa!, la soluccion a ese problema del que casi nadie quiere hablar.