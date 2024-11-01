edición general
Desvergüenza y delitos variados

Desvergüenza y delitos variados

Por fin hemos encontrado un uso a las criptomonedas. Los que me leéis desde hace una temporada probablemente sabéis que soy profundamente escéptico sobre las criptomonedas. Siempre he sido de la opinión de que son una solución en busca de un problema, no una tecnología revolucionaria; no tienen mayor valor inversor que una colección de sellos, exceptuando el hecho de que un sello al menos te sirve para enviar una carta.

cromax #1 cromax
Básicamente. Un indulto a la carta para unos canallas con dinero e inversiones más que turbias. Pero todo bien...

El año pasado el partido republicano montó un escándalo infinito porque Hunter Biden, hijo del presidente y cretino habitual, vendió unas cuántas pinturas mediocres por precios un tanto (bastante) inflados. Los hijos del actual presidente han dado un pelotazo de miles de millones a cambio de un indulto y nadie ha dicho ni pío.
aPedirAlMetro #2 aPedirAlMetro *
"no tienen mayor valor inversor que una colección de sellos, exceptuando el hecho de que un sello al menos te sirve para enviar una carta"

Claro claro...

Usos como medio de pago :
What Can You Buy with Bitcoin?
www.investopedia.com/what-can-you-buy-with-bitcoin-5179592

Y afirmar que no tiene valor inversor, viendo que BTC esta a 110K, es ser un cinico de mucho cuidado. La amplia mayoria de compradores en toda la historia de BTC esta en ganancias
aPedirAlMetro #3 aPedirAlMetro *
#2 Y para que quede claro, no he venido ni a defender, ni a criticar Bitcoin, tansiquiera a emitir una opinion, lo que proporciono son datos y evidencias constatadas, que desmontan la absurda afirmacion del autor del articulo
Expat_Guinea_Ecuatorial #4 Expat_Guinea_Ecuatorial *
#2 Un medio de pago que no depende de empresas ni de gobiernos, cuyas claves puedes transportar en la mente pero no tiene utilidad. Un amigo mio que es multimillonario decia lo mismo de la falta de utilidad hasta que le metieron sanciones a su pais de origen y ahora ha cambiado de parecer

Un dinero que es "programable", cuando cualquiera que no sea retra ha visto que todos los ambitos de la vida se han o siguen informatizando pero por lo visto el dinero iba a ser una excepcion. Los…   » ver todo el comentario
Eibi6 #5 Eibi6
#2 posibles usos futuros como medio de pago más bien; hasta ahora esos "usos" no fueron más que campañas de marketing para engatusar a criptobros pardillos

Que algo sea muy caro no quiere decir que de repente valga para nada más que para intercambiarlo a otro pardillo.... ese es su valor inversor que se lo puedes encalomar a otro, hace pocos días de subió por aqui una noticia hablando de los NFTs que también iban a ser él futuro del arte y demás y oh surprise :ferrari: :ferrari:
Atusateelpelo #10 Atusateelpelo
#5 "posibles usos futuros como medio de pago más bien"

Esa es solo la punta de iceberg de las utilidades de la blockchain. Pero viene fenomal para insultar y llamar criptobros.

Ya veras tu como el mundo corre a echar mano de las utilidades basadas en blockchain cuando la computacion cuantica llame a la puerta y todas las medidas de seguridad actuales valgan lo mismo que ponerle una puerta al campo...
Eibi6 #12 Eibi6
#10 ok, la blockhchain es una tecnología cojonuda no lo discuto, yo espero que de aquí a 10 años "mate" a los notarios y registradores de la propiedad por poner un ejemplo

Pero aquí estamos hablando de unos cromos de Trump para poder sobornarlo de manera legal y descarada{roll} las cryptos desde que nacieron hasta hoy sólo valen para eso para intentar timar a otros nada más por mucho que os enfadeis cuando os lo recuerde cualquiera
aPedirAlMetro #11 aPedirAlMetro *
#5 "posibles usos futuros"
No, presentes usos, he proporcionado un enlace con ejemplos, no marees la perdiz.

"hace pocos días de subió por aqui una noticia hablando de los NFTs que también iban a ser"
En ningun momento he hablado de NFTs ni AltCoins, ni MemeCoins, estoy hablando de Bitcoin, para mi la unica crptomoneda real.
Lo demas son productos de dudosa fiabilidad controlados por empresas, envueltos de humo.
Eibi6 #13 Eibi6 *
#11 y él autor habla sobre todo de la memecoin de Trump :shit: por lo tanto sobra bastante tu rajada gratuíta

Que conste que es lo mismo, son cromos igualmente aunque valgannmas dinero... Puedes comprar de todo menos un dinosaurio, sobre todo si tu dinero viene de la droga o negocios turbios, es la mejor manera de moverlo
#6 chocoleches
#2 No es lo mismo que diría cualquier inversor antes de la burbuja punto com?

Te paso la cotización (no logarítmica) de Lycos. Sólo por indicarte que sólo un necio confunde valor y criptos.

companiesmarketcap.com/lycos/stock-price-history/
aPedirAlMetro #8 aPedirAlMetro *
#6 Más de una década diciendo que Bitcoin es una burbuja... y hasta la fecha, tras sus casi 18 años de vida, sigue sin explotar. No se Rick...
Bitcoin ha demostrado su solidez como herramienta para preservar valor, y por ello están comprándolo instituciones, empresas, gobiernos, bancos, fondos de inversión...

De nuevo todo esto, no es una opinion, son datos y hechos verificables.
Lo que va a suceder con Bitcoin en el futuro no lo se ni yo ni nadie (asi como tampoco se lo que va a pasar con el Euro o el Dollar)

Por cierto, para que quede claro, hablo de Bitcoin, el resto de criptos me parecen una estafa para idiotas, casi todas ellas, y no tengo ninguna duda que la amplia mayoria, no existira en 5 o 10 años.
#14 chocoleches
#8 No, no, no, muchos no decimos que el Bitcoin sea una burbuja, decimos que no vale nada. Hasta Lycos o Forum Filatélico tenían un valor remanente (tenían activos físicos, oficinas)

Los que lo están comprando es para especular, como vinos de coleccionista, o las skins del counter strike.
Atusateelpelo #9 Atusateelpelo
La computacion cuantica esta llamando a las puertas y todos los sistemas de seguridad existentes pasaran a tener cero utilidad.

Las criptomonedas, mas bien las redes blockchain (y no todas), seran, oh sorpresa!, la soluccion a ese problema del que casi nadie quiere hablar.
Jaime131 #7 Jaime131
Yo no opino hasta que no pongan la escala logarítmica.
