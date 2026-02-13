Despega con éxito la misión Crew-12 de relevo tras una emergencia médica en la EEI

NASA y SpaceX lanzaron este viernes con éxito desde Florida la misión tripulada Crew-12 con destino a la Estación Espacial Internacional (EEI) para reemplazar al equipo que regresó a la Tierra, aproximadamente un mes antes de lo previsto, debido a la emergencia médica de uno de sus integrantes. La nueva misión tripulada parte desde Cabo Cañaveral para relevar a la anterior tras una evacuación médica inédita, con acoplamiento previsto en 34 horas y una estancia estimada de nueve meses.
