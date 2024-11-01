"La desnazificación es nuestro único remedio"

Israel está desatando un holocausto en Gaza, y no puede desestimarse como resultado exclusivo de la voluntad de los actuales líderes fascistas del país. Este horror va más allá de Netanyahu, Ben Gvir y Smotrich. Lo que presenciamos es la etapa final de la nazificación de la sociedad israelí. El holocausto de Gaza está siendo posible debido a la adopción de la lógica etnosupremacista inherente al sionismo. Por lo tanto, debe decirse claramente: el sionismo, en todas sus formas, no puede limpiarse de la mancha de este crimen. Debe erradicarse.