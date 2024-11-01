edición general
46 meneos
46 clics
"La desnazificación es nuestro único remedio"

"La desnazificación es nuestro único remedio"

Israel está desatando un holocausto en Gaza, y no puede desestimarse como resultado exclusivo de la voluntad de los actuales líderes fascistas del país. Este horror va más allá de Netanyahu, Ben Gvir y Smotrich. Lo que presenciamos es la etapa final de la nazificación de la sociedad israelí. El holocausto de Gaza está siendo posible debido a la adopción de la lógica etnosupremacista inherente al sionismo. Por lo tanto, debe decirse claramente: el sionismo, en todas sus formas, no puede limpiarse de la mancha de este crimen. Debe erradicarse.

| etiquetas: desnazificación , israel , genocidio de gaza
38 8 0 K 446 actualidad
12 comentarios
38 8 0 K 446 actualidad
Comentarios destacados:    
Blackspartak #1 Blackspartak
Un montón de peña israelí debería ir a la horca
6 K 79
#6 Barriales
#1 y no israelí. Lo estan financiando, permitiendo ó ignorando. Si esas premisas, el genocidio no hubiese pasado.
2 K 31
security_incident #8 security_incident
#1 Prefiero trabajos forzados a base de látigo, privación sensorial , alimentación a base de puré por habérsele arrancado todos los dientes sin anestesia, derecho a una ducha al mes con la karcher, sesiones diarias de tortura y cuando se haya extirpado cualquier traza de su personalidad , cuando no recuerden ni su nombre entonces ya sí, la horca. Por supuesto en streaming y monetizado con anuncios con cuyos ingresos se ayuden a pagar las reparaciones de todo el mal que han hecho.

Pero si es horca o nada, entonces horca.
0 K 20
azathothruna #2 azathothruna
"desnazificacion"
Como?
articulos mierderos?
Conferencias?
O tonterias similares.
En estos casos, la letra con sangre entra se debe aplicar a cada uno de los zionistas
1 K 33
security_incident #10 security_incident *
#5 Tu entra a mi casa, Mata a mi madre, viola a mi mujer, llévate a mis hermanos, quema la casa de mis abuelos y échame de casa para okuparla rú y tu estirpe. Verás en cuanto tenga la oportunidad lo que hago con tu puerco ser y el de toda tu familia. Luego ya si quieres me llamas terrorista
0 K 20
Mauro_Nacho #7 Mauro_Nacho
El sinonismo se retroalimenta, pero mucho tiene que ver EE.UU. y Europa que lo apoyan y no hacen la más mínima crítica. Israel goza de privilegios de EE.UU. y de Europa. Se ha creado un monstruo. Y ahora vemos a que conduce, a la locura. A esto hay que añadir las iglesias evangélicas de EE.UU., el pueblo elegido, y no hay pueblo elegido, eso es un císma que se cultiva, que se le permite matar impunemente a niños, mujeres, el genocidio en el que estamos. El Dios cristiano es un Dios para todos igual.
0 K 11
#9 Jacusse
#5 los otros son mucho peores.

Y supuestamente deben ser los buenos.
0 K 9
#12 mariopg
para ser nazi no hace falta pensar mucho, con lo que cada día serán más
0 K 8
#3 Hollywoodlandia
Yo no lo creo, no me creo una mierda de que hay un holocausto. Hay muertos y es una tragedia. Pero existe una solución, soltar los rehenes y entregar a hamas.
Muchos me diréis que realmente os importa una mierda los muertos y lo importante es joder mínimamente a Israel con sus rehenes. A vosotros os digo que tenéis exactamente el mismo aprecio por Gaza que la flotilla. Y que como a la flotilla si estuviera el 7 de octubre con sus bailes y sus hippiadas como estaban en la fiesta por la paz los que acabaron muertos, hamas no tendría piedad con vosotros.
6 K -45
Gotsel #4 Gotsel *
#3 los sionistas tienen muchos, muchísimos más rehenes que Hamas y desde mucho antes del atentado del 7 octubre. De éstos no hablas? No sabes que los sionistas llevan encarcelando desde hace décadas a muchos palestinos sin motivo alguno?
1 K 23
#5 Hollywoodlandia
#4 en to nes reconoces que te parece bien que yihadista secuestren por verganza a inocentes y maten a otros tantos, imagino?
0 K 6
Fotoperfecta #11 Fotoperfecta
#3 La solución ya no es posible. Israel lleva años asesinando a palestinos de todas las formas posibles.
Yo es que ya peino canas y recuerdo perfectamente cuando les han bombardeado con fósforo blanco. No puedes apagar la llama con nada. Si te toca la piel te la va quemando lenta y dolorosamente. También recuerdo cuando los niños se defendían a pedradas de la ocupación sionista y la respuesta de los soldados era cogerlos, agarrarles de los brazos y rompérselos con las mismas piedras para que no…   » ver todo el comentario
0 K 12

menéame