"La desnazificación es nuestro único remedio"

Israel está desatando un holocausto en Gaza, y no puede desestimarse como resultado exclusivo de la voluntad de los actuales líderes fascistas del país. Este horror va más allá de Netanyahu, Ben Gvir y Smotrich. Lo que presenciamos es la etapa final de la nazificación de la sociedad israelí. El holocausto de Gaza está siendo posible debido a la adopción de la lógica etnosupremacista inherente al sionismo. Por lo tanto, debe decirse claramente: el sionismo, en todas sus formas, no puede limpiarse de la mancha de este crimen. Debe erradicarse.
| etiquetas: desnazificación , israel , genocidio de gaza
Muchos me diréis que realmente os importa una mierda los muertos y lo importante es joder mínimamente a Israel con sus rehenes. A vosotros os digo que tenéis exactamente el mismo aprecio por Gaza que la flotilla. Y que como a la flotilla si estuviera el 7 de octubre con sus bailes y sus hippiadas como estaban en la fiesta por la paz los que acabaron muertos, hamas no tendría piedad con vosotros.
Yo es que ya peino canas y recuerdo perfectamente cuando les han bombardeado con fósforo blanco. No puedes apagar la llama con nada. Si te toca la piel te la va quemando lenta y dolorosamente. También recuerdo cuando los niños se defendían a pedradas de la ocupación sionista y la respuesta de los soldados era cogerlos, agarrarles de los brazos y rompérselos con las mismas piedras para que no… » ver todo el comentario