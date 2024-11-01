edición general
Descubren un puerto sumergido en Taposiris Magna que conecta con el templo donde buscan a Cleopatra

Los buzos han localizado anclas de piedra y metal de diversos tamaños y una gran cantidad de ánforas del período ptolemaico. La misión arqueológica dominicana que dirige Kathleen Martínez en la zona del templo de Taposiris Magna, en colaboración con Robert Ballard, fundador y director ejecutivo del Ocean Exploration Trust, ha hallado evidencias de un antiguo puerto actualmente sumergido, que estaba conectado por un túnel con el templo y abierto directamente al Mediterráneo.

