Descubren una nueva especie de "linterna de hadas", una flor que no hace la fotosíntesis y que ya está en peligro crítico de extinción  

Se trata de una nueva flor diminuta bautizada como Thismia selangorensis y se caracteriza porque no es verde, no tiene hojas reconocibles y tampoco se estira hacia la luz. Pertenece a un grupo rarísimo de plantas, las "linternas de hadas", que renunciaron por completo a la fotosíntesis. En lugar de fabricar su propio alimento con luz solar, como hace la inmensa mayoría del reino vegetal, se alimenta a través de hongos que viven bajo tierra. Por lo tanto es una planta micoparásita, totalmente dependiente.